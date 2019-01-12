«وديعة» و«نورث أمريكا» بطلا الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية شركة «مبادلة» للاستثمار بمضمار «ميدان» الكثير من المفاجآت الكبرى، إذ توجت الفرس «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بطلة للجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة، فيما اقتنص «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف لقب الشوط الخامس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة.

كما حقق «جود فورتشن» لجودلفين لقب الشوط الثاني «كأس دبي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، بينما ظفر «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات بلقب الشوط الثالث «السباق التحضيري لبطولة 2000 غينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي.

وتوج «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بطلاً للشوط السادس «كأس الأولمبياد الخاص» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، فيما نال «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم لقب الشوط السابع والأخير «كأس شركة سيبسا للطاقة» لمسافة 1600 متر.

«وديعة» بطلة الخيول العربية

توجت الفرس «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بطلة للجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر برعاية «الياه سات» والبالغ قيمة جوائزها 65 آلف دولار ، وذلك بقيادة الفارس اشتيبان مازور، وإشراف المدرب محمد علي، مسجلة زمناً قدره 1.48.24 دقيقة بفارق نصف طول عن «إيه. اف. السجنجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب آرنست أورتنيل.

فيما جاء «جوشوك» لإسطبلات «العجبان» في المركز الثالث، بقيادة فرناندو جارا، وإشراف عبدالله الحمادي.

وعقب ختام الشوط، قام أحمد عمران الشامسي نائب مساعد الاتصالات المشتركة بتسليم الجائزة إلى سلطان ماجد الجهوري نيابة عن المالك.

«جود فورتشن» بطل الثاني

اقتنص «جود فورتشن» لجودلفين لقب الشوط الثاني «كأس دبي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «مصدر»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.12 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ووفن» لشراكة «نيفر ساي داي» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف ديفيد سيمكوك.

وحل في المركز الثالث «تروليوس» لليدي اورايلي، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وعقب ختام الشوط، قام أحمد باقحوم المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات بـ «مصدر» بتتويج الفائزين، حيث تسلم رود دانيال الجائزة نيابة عن المالك، كما تسلم كلا من المدرب شارلي آبلبـي والفـارس جيمـس دويـل جائزتهمـا.

«ووكينج ثندر» نجم الجينيز

حقق «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات لقب الشوط الثالث «السباق التحضيري لبطولة 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «ستراتا»، والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.38.43 دقيقة، وبفارق 9 أطوال عن «مانجوزي» لمالكه أحمد عبدالله الشيخ الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف علي راشد الرايحي.

وحل في المركز الثالث «السيل ليجاسيس» لإتش وبي، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وعقب ختام الشوط، قام سيف الدهباشي نائب رئيس الإنتاج بتتويج أبطال الشوط.

«دريم توداي» يقتنص الرابع

ظفر «دريم توداي» لـ«ملبورن 10 للسباقات» بلقب الشوط الرابع «كأس مستشفى كليفلاند أبوظبي» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «كليفلاند كلينك أبوظبي» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب جيمي اوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1.11.00 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «أبرانتس» لمالكه بيدسوا بقيادة الفارس فاكلاف جاناسك، وإشراف المدرب جيليرمو اريز كوريتا.

وجاء ثالثاً «إنتساب» لستيوارت جراهام بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ديفيد اوميرا.

وعقب ختام الشوط، قام مروان المرزوقي مدير التحالفات الاستراتيجية بتتويج أبطال الشوط.

«نورث أميركا» بطل المهجنة

اقتنص «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف لقب الشوط الخامس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، برعاية «مبادلة» والبالغ قيمة جوائزها 350 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.35.88 دقيقة، وبفارق 9 أطوال عن «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل في المركز الثالث «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وعقب ختام الشوط، قام راشد الهرمودي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية في «مبادلة» بتتويج أبطال الشوط، برفقة فريق الإمارات للفروسية لأصحاب الهمم والمشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

«نيو تريلز» يظفر بالسادس

توج «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بطلاً للشوط السادس «كأس الأولمبياد الخاص» برعاية «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.59.29 دقيقة، وبفارق 10 أطوال ونصف الطول عن «ترايد أند ترو» لمحمد خليفة البسطي الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وعقب ختام الشوط قام عبدالله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، ولاعب منتخبنا الوطني للفروسية لأصحاب الهمم عبد الرحمن المازمي بتتوج أبطال الشوط، حيث تسلم مالك البطل حمدان السبوسي وشقيقه محمد السبوسي جائزة الشوط.

«باروت» مسك الختام

حقق «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم لقب الشوط السابع والأخير «كأس شركة سيبسا للطاقة» برعاية «سيبسا للطاقة» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلاً زمناً قدره 1.36.41 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «اون ذا وارباث» لجودلفين بقيادة الفارس كولم دونوهو، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «سايلنت أتاك» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وعقب ختام الشوط، قام أحمد مطر المرزوقي الرئيس المحلي لـ «سيبسا للطاقة» بتتويج الأبطال.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت الكبرى التي شهدها السباق في عدم تمكن أحد من ترشيح ستة خيول فائزة في الأشواط الستة ولا خمسة خيول فائزة.

كما لم يتمكن أحد من الفوز بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة، ولا الفئة المزدوجة الوسطى، ولا الفئة المزدوجة الأخيرة.

كما لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة «سور هاي فاي» ولا بجائزة الأشواط الثلاثية.

ونجح 19 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 675 درهماً.

ونجح شخصان في الفوز بجائزة «سوبر فيكتا» للشوط الخامس وهما دانة داوود عمر «سودانية» وعوض عيسى «سوداني»، ونال كل واحد منهما مبلغ 2500 درهم.

وحصل شخصان على جائزة الترضية للأشواط الثلاثية برصيد «44 نقطة»، ونال كل واحد منهما 1000 درهم، وهما محيي الدين أحمد «سوداني» وأبو بكر محمود «سوداني».