الوهيبي: سعداء بتواجد أصحاب الهمم ليعيشوا أجواء السباقات الكبرى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بصفتها الراعي الرئيس لــ«كأس دبي العالمي»، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، بأصحاب الهمم، إذ خصصت شوط سباق باسم «الأولمبياد الخاص»، وذلك ضمن فعاليات كرنفال كأس دبي العالمي، التي جرت بمضمار «ميدان».

كذلك قدم أعضاء الفريق الإماراتي للأولمبياد الخاص سوار الأولمبياد الخاص إلى الفائزين بسباقات كأس دبي العالمي، التي جرت على مضمار «ميدان» لسباقات الخيول بدبي، وكُتب على السوار عبارة: «ها هم أصحاب الهمم» في إشارة إلى الرياضيين من أصحاب الهمم، الذين سيتنافسون خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلال الفترة من 14 ـ 21 مارس القادم.

وتأتي رعاية شركة مبادلة للاستثمار للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019 انطلاقاً من التزامها تمكين أصحاب الهمم وترسيخ قيم دمجهم في المجتمع من خلال الرياضة. كما شارك لاعبو منتخب الإمارات للفروسية لأصحاب الهمم في السباق، وهم عبدالرحمن المازمي، محمد التاجر، وليد خالد، بسمة بشار، الذين شاركوا بتتويج أبطال الشوط الخامس والسادس من الأمسية.

أثر إيجابي

وعبر عبدالله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية، بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، عن سعادته البالغة بالفرصة التي أتاحتها لهم شركة مبادلة للاستثمار، والتي كان لها الأثر الإيجابي على لاعبي منتخبنا الوطني الذين عاشوا أجواء الأمسية في «ميدان».

وأضاف الوهيبي، إن هناك منافسات خاصة لأصحاب الهمم في الفروسية تختلف عن المنافسات المعروفة، لذا أحببنا أن نعطي أبناءنا وبناتنا من منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم فرصة أن يشاهدوا هذه السباقات، والعيش في أجواء البطولات العالمية.

وعن آخر الاستعدادات لدورة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، قال الوهيبي إننا من سنة ونصف مستعدون للبطولة، وهناك 24 لعبة من ضمنها الفروسية، وهذا بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، والعاصمة أبوظبي مستعدة للاستضافة، وهو أكبر حدث رياضي عالمي بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ومدرب وإداري، معلناً عن جهوزية كافة الملاعب والصالات التي ستستضيف الحدث، كما تم تنظيم ورش عمل لكافة الاتحادات الرياضية، وأيضاً الحكام. وأضاف الوهيبي، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والرياضية، بألا يكون هناك حدث رياضي يتضارب مع البطولة.