ساتيش سيمار: «نورث أمريكا» أثبت قوته وجدارته

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالمستوى الباهر الذي ظهر عليه «نورث أمريكا»، وأثبت من خلاله قوته وجدارته للفوز بلقب الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي متفوقاً على نخبة الخيول في الشوط وبفارق كبير.

وأضاف في تصريح لـ «البيان الرياضي» أن البطل أثبت كفاءته للفوز باللقب وسيكون التركيز على مشاركته في الجولة الثانية المقبلة لكأس آل مكتوم للتحدي.

وقال ساتيش إن الجمهور بالمضمار شاهد على فوز «نورث أمريكا» واستمتع بأدائه الرائع في الشوط.

وأكد ساتيش أن البطل ينحدر من نسل رائع فأبوه «دبوي»، ولهذا ليس بمستغرب أن يحقق هذا الفوز الباهر وهو في سن الـ 7 سنوات.