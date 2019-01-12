أحمد بن حرمش: تركيزنا سينصب على سباق 2000 جينيز الإماراتي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أكد المدرب أحمد بن حرمش، أن المسافة كانت مناسبة للمهر البطل «ووكينغ ثندر» ما ساعد على تحقيق الفوز بفارق 9 أطوال عن أقرب منافسيه.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن بإمكان البطل المنافسة حتى منافسة الميل ونصف الميل وإنهم سيركزون في الفترة المقبلة على سباق 2000 جينيز الإماراتي وجهته المقبلة.

وقال ابن حرمش إنه مرتاح للأداء والمستوى الباهر الذي ظهر عليه في السباق مسجلاً فوزه الثالث على التوالي بلا هزيمة.

وتوقع ابن حرمش مستقبلاً مشرقاً للنجم «ووكينغ ثندر» حيث إن أداءه في السباقات يثبت ذلك.

كما أشاد ابن حرمش بأداء «نيو تريلز» بطل الشوط السادس، مؤكداً أنه سيبحث عن سباق مناسب للبطل في فئة «القوائم».