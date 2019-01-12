راشد الهرمودي: نفخر بشراكتنا مع «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر راشد الهرمودي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بشركة «مبادلة للاستثمار»، عن فخرهم الكبير بالرعاية والشراكة التي تجمعهم مع مؤسسة «ميدان».

وأضاف الهرمودي في تصريحات لـ«البيان الرياضي» قائلاً «إننا شركة عالمية والسباقات التي تقام على مضمار ميدان سواء كانت الكرنفال أو كأس دبي العالمي تعد المنصة المناسبة للترويج لنا ولرسالتنا». وقال الهرمودي، إنهم حرصوا على إشراك منتخب الإمارات للفروسية لأصحاب الهمم المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 في الأمسية، بصفتنا الداعمين للبطولة، وأيضاً لتعريف أبنائنا وبناتنا من منتخب الإمارات للفروسية لأصحاب الهمم بالفروسية وسباقاتها بالإضافة إلى المدربين والفرسان الفائزين بالأمسية، ونحن على ثقة تامة بأن منتخبنا الوطني سيحقق النتائج المشرفة خلال البطولة وخاصة في الفروسية.