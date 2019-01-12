أحمد بن حرمش: اهتمام «فينكس» وبراعة الفارس وراء الفوز

المصدر: دبي- البيان

عبر المدرب الوطني أحمد بن حرمش عن سعادته الكبيرة بفوز «جولدن جاكوار» بالشوط الرئيس «الرابع» وقال إن الفوز يعود للاهتمام الذي توليه نقابة فينكس للسيدات بخيولها، مشيراً للدور المؤثر لفارس الخيل «كونور بيسلي» ووصفه بالفارس الأول للخيول التي يشرف على تدريبها، وأوضح ابن حرمش أن فوزه للمرة الثانية على التوالي بالشوط الرئيس في مضمار جبل علي توفيق من عند الله، بعد العمل الذي يقوم به.

ووجه ابن حرمش إشادة خاصة بنقابة فينكس لتعاونهم الكبير في تهيئة الخيول بشكل جيد متمنياً التوفيق لمزيد من الانتصارات في مختلف المضامير.

وأوضح أحمد بن حرمش أنه يسعى دائماً لتحقيق الانتصارات سواء في الأشواط الرئيسة أو غيرها، ولكنه لا يتطلع لتصدر قائمة المدربين في مضمار جبل علي نظراً لمحدودية الخيول التي يشرف على تدريبها، وهي 50 خيلاً لا تساعده على تعدد المشاركة في السباقات، وقال إن بطولة المدربين تحتاج لعدد كبير من الخيول تشمل الخيول العربية والمهجنة، بينما يشرف حالياً على خيول مهجنة فقط.

وأرجع أحمد بن حرمش، سر تألق خيول نقابة فينكس لنوعية الخيول الجيدة والاهتمام بها، والتعاون الكبير بين المجموعة والمدرب والفرسان.

مفاجآت الترشيحات

شهد السباق مفاجآت عديدة في ترشيحات الجمهور، وكانت أبرزها في الشوط الثالث الذي فاز به «كرافينج» حيث لم يكن من بين معظم ترشيحات الجمهور الذي وضع «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أعلى الترشيحات بـ2719 استمارة ثم جاء بعده في الترشيحات «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وعلى العكس كان «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الموعد عندما وافق فوزه بلقب الشوط الثاني ترشيحات الجمهور حيث نال أعلى الترشيحات بـ1195 استمارة، وفي الشوط الأول لم يخيب «إيه اف الجاحد» لخالد النابودة ترشيحات 914 شخصاً وكانت ثالث أعلى الترشيحات للشوط الأول الذي تصدر ترشيحاته «إيه اف ممتاز» بـ1214 استمارة.

وخالف «أيلول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ترشيحات الجمهور في الشوط الرابع حيث رشحه 2594 شخصاً فيما جاء اللقب من نصيب «جولدن جاكوار» الذي رشحه 764 شخصاً فقط.

والمفاجأة الثانية كانت في الشوط الخامس الذي فاز به «بوا دو بولون» رغم ابتعاده من ترشيحات الجمهور الذي وضع «كيب اوف ايغلز» كأفضل مرشح بـ1751 استمارة ثم تلاه في الترشيحات «جالس» بـ1584 استمارة.

وتوالت المفاجآت في الشوط السادس بفوز «كوناني» الذي لم يدخل أعلى الترشيحات حيث إن الجمهور رشح «هوكر» بـ1382 استمارة ثم جاء بعده في الترشيحات «فيرست داون» الذي حل ثالثاً في السباق.

ولم تتوقف المفاجآت في الشوط الختامي «السابع» عندما ظفر به «نزال» برغم غيابه عن ترشيحات الجمهور التي تصدرها «كومبليانس» بـ3377 والذي حل ثانياً في السباق.