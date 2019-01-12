«بنتر» يهدي أحمد بن محمد لقب الشوط الثاني

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق «جولدن جاكوار» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني في «سباق ديرة» بمضمار جبل علي أمس، والذي أقيم فيه 7 أشواط، بداية من الشوط الأول لكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتحدي الخيول العربية الأصيلة وظفر به «إيه اف الجاحد»، فيما خصصت بقية الأشواط الستة للخيول المهجنة الأصيلة، ونجح فيها «جولدن جاكوار» في نيل لقب الشوط الرئيس «الرابع»، فيما حقق «كرافينج» بطولة الشوط الثالث، وذهبت صدارة الشوط الخامس إلى «بوا دو بولون»، فيما نال «كوناني» لقب الشوط السادس، واختتم الانتصارات في الشوط السابع «نِزال»، وسط حضور جماهيري كبير تقدمه سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس محمد الشحي مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والمهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار.

«إيه اف الجاحد» يكسب التحدي

حقق «إيه اف الجاحد» لخالد خليفة النابودة لقب الجولة الثالثة لبطولة تحدي الخيول العربية على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التي أقيمت في الشوط الأول برعاية «الساحل للمقاولات» لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، وجاء الفوز تحت إشراف المدرب إرنست أورتيل وقيادة الفارس تاغ أوشي، ونجح في قطع المسافة في 1:35:25 دقيقة متخطياً أقرب منافسيه «دانسان دي ايه» لخالد محمد الشامسي بفارق طول وربع الطول، وحل في المركز الثالث «عارف» للخيالة السلطانية، وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، كاي اورتيل من محمد حمد ممثل الشركة الراعية، كما تم تكريم المدرب والفارس.

«بنتر» بطل الشوط الثاني

وأهدى «بنتر» لقب الشوط الثاني إلى مالكه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 16 خيلاً، وجاء فوز «بنتر» تحت إشراف المدرب اروين شاربي وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو وقطع المسافة في 1:12:45 دقيقة بفارق نصف الطول عن «كِد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما حل في المركز الثالث «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي، وقام فيصل الشعفار بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، حمد البدواوي كما تم تكريم المدرب والفارس.

«كرافينج» يتصدر «الثالث»

ونجح «كرافينج» لسلطان علي في الظفرة بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «بنك دبي التجاري» وبمشاركة 12 خيلاً، وذلك تحت إشراف المدرب سايمون كريسفورد وقيادة الفارس كونور بيسلي وقطع المسافة في 1:37:35 بفارق طول و3 أرباع الطول عن «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حل «أليكو» لفريق البيت متوحد في المركز الثالث، وقام حسن المرزوقي من بنك دبي التجاري بتتويج الفائز، وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، كولن وليام، كما تم تكريم المدرب والفارس الفائزين في الشوط.

«جولدن جاكوار» بطل «الرئيس»

واصل المدرب أحمد بن حرمش انتصاراته في الأشواط الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بعد فوز «جولدن جاكوار» بلقب الشوط الرابع الذي أقيم برعاية «مزارع شادويل» لمسافة 1000 متر بمشاركة 13 خيلاً ليهدي هذا اللقب لنقابة فينكس للسيدات مالكة الخيل وجاء الفوز بقيادة الفارس كونور بيسلي في زمن 1:00:43 دقيقة بفارق 3 أطوال وربع الطول عن «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم فيما حل «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي في المركز الثالث، وقام بتتويج الفائز سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثلاً عن مزارع شادويل وتسلم الجائزة أحمد بن طوق وحمدان المنصوري ممثلين عن نقابة فينكس، كما تم تكريم المدرب بن حرمش والفارس بيسلي.

«بوا دو بولون» يتصدر «الخامس»

وحقق «بوا دو بولون» صدارة الشوط الخامس برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا» لمسافة 1950 متراً بمشاركة 6 خيول فقط ليهدي الفوز لمالكه أحمد غليطة المهيري تحت إشراف المدرب سانديب جاداف وبقيادة الفارس زافير زياني منهياً السباق في زمن 1:58:7 دقيقة بفارق رأس عن «جافروش» لفريق البيت متوحد، ثم جاء «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية في المركز الثالث، وقام خالد أحمد الكاظم ممثلاً للشركة الراعية بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، منصور السلمان كما تم تكريم المدرب والفارس.

«كوناني» مع لقب «السادس»

واستطاع «كوناني» لجالاكسي للسباقات الظفر بلقب الشوط السادس برعاية السوق الحرة دبي لمسافة 1600 بمشاركة 16 خيلاً، وجاء الفوز تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس بن كورتيس وقطع المسافة في 1:38:36 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حل «فيرست داون» لتتش جولد في المركز الثالث، وقام بتتويج الفائز زايد خليفة الشبلي ممثلاً للسوق الحرة دبي.

«نزال» بطل الختام

واختتم السباق بالشوط السابع المخصص للخيول المبتدئة لمسافة الميل «1600 متر» برعاية «الحضيبة للمقاولات» بمشاركة 16 خيلاً، وفاز به «نزال» لمالكه صالح عمر بن حيدر تحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف محققاً زمناً قدره 1:38:93 دقيقة بفارق 5 أطوال وربع الطول عن «كومبليانس» لأبوظبي ريسنج، فيما حل في المركز الثالث «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وقام أيمن بدير ممثل الشركة الراعية بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك سلطان بطي، كما تم تكريم المدرب هلال العلوي والفارس كوسجراف.

انسحاب

شهد السباق 3 حالات انسحاب في الشوط الخامس لكل من «صفار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«انتربريت» لخليفة مطر النيادي، كما انسحب عند بوابة الانطلاقة «هاركورت» لمالكه عيلان حمد المهيري ليصبح عدد الخيول التي شاركت في الأشواط السبعة 95 خيلاً.

تألق

تكريم واتسون وباتريك دوبس

قام المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم المدرب دووغ واتسون والفارس باتريك دوبس كأفضل مدرب وفارس في السباق الخامس الذي أقيم قبل أسبوعين بمضمار جبل علي، وهي جائزة تشجيعية درجت على تخصيصها اللجنة المنظمة.

جوائز

باكستاني يفوز بالسيارة

ابتسم الحظ للباكستاني باير انيات في السحب على جائزة «سيارة شيري» بعد نهاية السباق، وفي جوائز الترشيحات لم يتوصل أي شخص لتوقع 7 من 7 أو 6 من 7 أو 5 من 7، فيما توصل شخصان فقط لتوقع نتيجة 4 من 7 ونال كل منهما 3 آلاف درهم، فيما توقع 58 شخصاً نتيجة 3 من 7 ونال كل منهم 500 درهم.





تصريح

سالم السبوسي: ارتباط «شادويل» بتوجيهات حمدان بن راشد

أكد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة المستمرة بين مجموعة «شادويل» بأذرعها الثلاث مع مضمار جبل علي، تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تتمثل في رعاية مختلف سباقات الموسم والمشاركة المعتبرة لخيول سموه، بالإضافة لجائزة سباقات الخيول العربية الأصيلة ضمن نهج سموه في نش ر ثقافة الخيول العربية والاهتمام بها في مختلف دول العالم.

وقال السبوسي إن المنافسة جاءت قوية في «سباق ديرة»، سادس سباقات المضمار العائلي وهنأ جميع الفائزين بالنتيجة، كما أشاد بالحضور الجماهيري الكبير والذي يؤكد عمق الارتباط بالمضمار الأصفر، وأثنى السبوسي على الجهد الذي توليه اللجنة المنظمة بمضمار جبل علي.