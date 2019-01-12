ذهبية الأمهار لـ «دي شخاط» من مربط دبي

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

شهدت بطولة عجمان للخيول العربية 2019 في يومها الثاني والمقامة حالياً تحت شعار «عام التسامح» على ميدان الفروسية في عجمان منافسات قوية بين الخيول المشاركة، وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني عن فوز المهر «دي شخاط» لمربط دبي للخيول العربية، بالمركز الأول في منافسات الفئة السادسة «أ» للأمهار بعمر سنة، وحصل على 92.17 نقطة، وجاء ثانياً المهر «الأريام شباب» المملوك لإسطبلات الأريام العربية، وثالثاً المهر «متباهي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وفي الفئة الرابعة «ب» احتل المركز الأول الفرس «ستار اوف الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني وحصل على 91.67 نقطة، وحل ثانياً الفرس «سيتارا» لمربط بنات الريح للخيول العربية وثالثاً الفرس «الأريام شموخ» لإسطبلات الأريام العربية.

فائزون

وفي الفئة الخامسة للأفراس بعمر ثماني سنوات، تصدر الفرس «بروساريا» ليوسف أحمد آل علي وحصل على 92 نقطة، وجاء «دي غرشوب» لعدنان عبدالله الشحي ثانياً، وحل ثالثاً «اساور» للشيخة مريم بنت سلطان القاسمي، وفي الفئة السادسة «ب» للأمهار بعمر سنة فاز بالمركز الأول المهر «فريد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري تبعه المهر «مليح الزبير» للشيخ فهد محمد آل ثاني، ثم «سلمان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وبالنسبة لمنافسات الفئة السابعة للأمهار عمر سنتين «أ»، فاز بالمركز الأول المهر «دي مشجي» لمربط راس الخيمة وجاء ثانياً «دي يسال» لأحمد خلف الحبتور، ثم «ك أناهي» لسعود الشريقيوفي الفئة السابعة للأمهار عمر سنتين «ب» جاء بالمركز الأول المهر «بشير البشير» لعبد اللطيف بشير وتبعه «سداد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحل ثالثاً «دي صامد» لمحمد الدرمكي، وفاز بالفئة السابعة للأمهار بعمر سنتين «ج» المهر «اف أي ام الخميس» لجمال المازمي يليه «ناموس الهواجر» لسعيد الزعابي.

تكريم

اختتمت منافسات اليوم الثاني بتكريم أصحاب ومربي الخيول، بتوزيع جائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان التشجيعية للمواطنين ملاك الخيول العربية والمشاركة في البطولات، حيث فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 40 ألف درهم عن فئة الأفراس، مربط غلفا، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 25 ألف درهم، أحمد محمد الشميلي وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف درهم، مربط ليوا.



