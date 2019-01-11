ثنائية لمربط دبي بانطلاقة «عجمان لجمال الخيول»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، انطلاق منافسات النسخة الـ 17 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2019، مساء أول من أمس، تحت شعار «عام التسامح»، ويشارك في البطولة التي تقام على ميدان الفروسية في إمارة عجمان، أكثر من 256 جواداً لأشهر الملاك، وأبرز وأعرق الإسطبلات في دولة الإمارات وخارجها، التي لها إنجازاتها، ما يؤكد تطور البطولة عاماً بعد عام، محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة.

نتائج اليوم الأول

واشتمل برنامج منافسات اليوم الأول على سبعة أشواط، الفئة الأولى المهرات بعمر سنة «أ» و«ب»، والفئة الثانية بعمر المهرات سنتين «أ» و«ب»، والفئة الثالثة المهرات بعمر ثلاث سنوات «أ» و«ب»، والفئة الرابعة للأفراس بعمر أربع إلى سبع سنوات «أ»، وأسفرت النتائج عن ثنائية لمربط دبي، حيث خطفت المهرة «دي شعلة»، الأضواء، وتربعت على المركز الأول للفئة «ب»، المخصصة لفئة المهرات بعمر سنة، فيما انتزعت المركز الأول للفئة الثانية «ب»، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين، المهرة «دي شيهانة»، وفازت المهرة «طفلة الزبير»، والمملوكة للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، بالمركز الأول للفئة الأولى «أ»، والتي خصصت لفئة المهرات بعمر سنة، وحققت المهرة «الأريام سمحة»، المملوكة لإسطبلات الأيام العربية، المركز الأول عن الفئة الثانية، التي خصصت للمهرات بعمر سنتين «أ»، وفازت المهرة «درة البطين»، والمملوكة لطارق خلفان محمد الشامسي، بالمركز الأول للفئة الثالثة «أ»، التي خصصت للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وانتزعت المهرة «دي نعامة»، والمملوكة لمربط الجواهر للخيول العربية، المركز الأول للفئة الثالثة «ب»، والتي خصصت للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وبالنسبة للفئة الرابعة «أ»، والتي خصصت للأفراس بعمر أربع إلى سبع سنوات، حقق الفرس «دي خطافة»، والمملوك لمربط الجواهر للخيول العربية، المركز الأول، وفي نهاية كل شوط، تم توزيع الكؤوس لأصحاب المهرات والأفراس الفائزة بالمراكز الأولى.

دعم وتشجيع

وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنه بدعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت النسخة 17 لبطولة عجمان لجمال الخيول، بمحكمين خليجيين، ولأول مرة في مثل هذه البطولات، ما يدل على نجاح الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الوصول إلى مستوى عالٍ لقيادة بطولات الخيل، وأكد أن رياضة الفروسية، وجدت في عجمان رعاية خاصة، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم عجمان، موضحاً أن هذه الجهود، هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات، ما جعل دولتنا الفتية، منارة في هذه الرياضة، وموضع اهتمام وحضور عالمي، وأضاف: نعتبر أنفسنا محظوظين، أن تمكنا في عجمان من إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة، التي حباها الله بجمال الشكل ورشاقة القوام، التي تعتبر جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد، منطلقين في ذلك، من المكانة التي منحها الإسلام للخيل.

تكريم

اختتمت منافسات اليوم الأول، بتكريم أصحاب ومربي الخيول، بجائزة صاحب السمو حاكم عجمان التشجيعية للمواطنين ملاك الخيل العربية، حيث فاز بالجائزة الأولى، وقيمتها 40 ألف درهم، مربط العالية للخيول العربية، وفاز بالجائزة الثانية، وقيمتها 25 ألفاً، مربط البطين للخيول العربية، وفاز بالجائزة الثالثة، وقيمتها 20 ألفاً، راشد عبد الله الشويهي.