98 جواداً في «سباق ديرة» بمضمار جبل علي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يشهد مضمار جبل علي، اليوم، سادس سباقات الموسم «سباق ديرة»، في أول سباق للعام الجديد 2019، ويتألف من 7 أشواط، بمشاركة 98 خيلاً، ويفتتح بشوط تحدي الخيول العربية الأصيلة، على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في ثالث جولاته هذا الموسم، فيما خصصت بقية الأشواط الستة للخيول المهجنة الأصيلة، ومن بينها الشوط الرئيس «الرابع»، برعاية «مزارع شادويل» للخيول عمر 3 سنوات، ومسافته 1000م، بجوائز 125 ألف درهم، ومشاركة 13 خيلاً، معظمها يشارك للمرة الأولى، أبرزها «أيلول» و«سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويقود الأول أوليفيه دوليز، ويقود الثاني كريستوفر هايس، وهناك «ما يهاب» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، ويقوده زافير زياني، و«جولدن جاكوار» و«ليدي وينسلو» لنقابة فينكس للسيدات، ويقود الأول كونور بيسلي، فيما يقود الثاني روان سكوت.

تحدي الخيول العربية

ويعود تحدي الخيول العربية على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في سباق اليوم، من خلال الشوط الأول، برعاية «الساحل للمقاولات» لمسافة 1400 م، وجوائز مالية 65 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «جاهز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويقوده باتريك كوسجراف، و«عارف» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة أنطونيو فريزو، فيما يدفع خالد خليفة النابودة بـ 6 من خيوله، وهي «إيه إف الجاحد» بقيادة تاغ أوشي، و«إيه إف سايب» بقيادة ريتشارد مولن، و«إيه إف عذبة» بقيادة رويستون فرنش، و«إيه إف أمجد» بقيادة برناردو بينيرو، «إيه إف ممتاز» بقيادة بن كورتيس، و«إيه إف مغوار» بقيادة فرناندو جارا.

الشوط الثاني

ويقام الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 م، وجوائزه 95 ألف درهم، بمشاركة الحد الأعلى 16 خيلاً، من بينها اثنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هما «متحدث» بقيادة رونان ويلان، و«ريتش آند فيمص» بقيادة رويستون فرنش، و3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هي: «صحفي» بقيادة جيم كراولي، و«كِد ماليبو» بقيادة دين أونيل، و«متوكد» بقيادة بن كورتيس، فيما تدفع إسطبلات جبل علي لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بـ «يابريف» بقيادة كريستوفر هايس، ويشارك أيضاً «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويقوده أنطونيو فريزو، ويدفع محمد خليفة البسطي بـ 3 من خيوله، هم: «إجبار» بقيادة ريتشارد مولن، و«بيتشكومبر» بقيادة تاغ أوشي، و«جيرنسي» بقيادة باتريك دوبس.

الشوط الثالث

ويشارك 12 خيلاً في الشوط الثالث، برعاية «بنك دبي التجاري»، لمسافة الميل 1600 م، وجوائزه 100 ألف درهم، وتتجه الأنظار نحو «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسبق له تحقيق فوز كاسح في السباق الماضي، ويقوده رويستون فرنش، ويشارك أيضاً «جحافل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، و«شَرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس، فيما يدفع الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، باثنين من خيوله، هما «إمبورتانت» بقيادة زافير زياني، و«إنفنسيبل» بقيادة ريتشارد مولن.

الشوط الخامس

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1950 م، برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين «اسكانا»، بجوائز 100 ألف درهم، ويشارك فيه 9 خيول متمرسة، لها انتصارات، مثل «صفار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس، و«بوا دي بولون» لأحمد غليطة المهيري، بقيادة زافير زياني، و«كيب أوف إيغلز» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة ليام لي، و«جافروش» لفريق البيت متوحد، بقيادة بن كورتيس.

الشوط السادس

وتدخل السوق الحرة دبي في رعاية الشوط السادس لسباق اليوم، وجائزته 85 ألف درهم، لمسافة الميل 1600م، بمشاركة 16 خيلاً، على رأسها «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ويقوده سعيد المزروعي، وينافسه «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل، وسبق له المشاركة 3 مرات هذا الموسم، حقق فيهما المركز الثاني مرتين، ويعود للسباقات بعد غياب طويل، امتد 724 يوماً «غلوباليست» لنقابة بورسلي، ويقوده شيرمان براون.

شوط الختام

ويختتم السباق بالشوط السابع، المخصص للخيول المبتدئة، برعاية «الحضيبة للمقاولات»، لمسافة الميل أيضاً، وبمشاركة 16 خيلاً، بجوائز 75 ألف درهم، ومن بين الخيول المشاركة «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة باتريك دوبس، و«جوكي جوي» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بقيادة فرناندو جارا، و«كومبليانس» لأبوظبي ريسنج، بقيادة وليام لي، والذي أحرز الوصافة في جبل علي في مناسبتين، و«مالتي كرنسي» لفريق بايرلي، بقيادة تاغ أوشي.

تأكيد

الحلواني: المضمار العائلي في حلة زاهية

أكد المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي، اكتمال كافة الترتيبات للسباق السادس في الموسم، مشيداً بالتعاون الممتد للمضمار العائلي مع الشركاء من الرعاة والمساهمين، متمنياً رضا القاعدة الجماهيرية العريضة للمضمار الأصفر، مشيراً للجوائز التي تم تخصيصها للجمهور أثناء وبعد السباق، والتي تشهد زيادة واضحة في سباق اليوم.

وقال: إن الحرص على النجاح هو ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي.

وأثنى على الدور والتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل في الناحية الفنية، مما كان له الأثر الكبير في التنافس القوي، كما أشاد بدور أجهزة الإعلام بمختلف وسائطه في المتابعة الدقيقة للسباقات، وربط الجمهور العاشق للخيل بهذه السباقات. وأشاد الحلواني بالحضور الجماهيري لسباقات المضمار ما يساهم في انجاح المنافسات ويحفز الفرسان لتحقيق أفضل النتائج. واكد توفير كافة الإمكانات من اجل تسهيل متابعة عشاق الخيل للمنافسات القوية.

أشواط

زيادة جوائز النقاط وأكثر من 111 ألف درهم للترشيحات

تمت زيادة الجوائز النقدية لمسابقة جبل علي للنقاط الأعلى بالمبلغ المتبقي من السباق السابق، وهو 4500 درهم، بمقدار 900 درهم لكل شوط، لتصبح جائزة الأشواط 4900 درهم لكل شوط من الأشواط الخمســة، ما عدا الشوطين الثالث والرابع «جبل علي المزدوجة»، المخصص لها 42 ألف درهم، وتصل مجموع الجوائز للترشيحات 111 ألف و500 درهم. كما تم تخصيص 130 جائزة يتم السحب عليها في الكبونات المجانية، بالإضافة للجائزة الكبرى «سيارة شيري»، يتم السحب عليها في نهاية السباق، وتبلغ جائزة الترشيحات للشوط الأول 4,900 درهم، ونفس الجائزة لترشيحات الشوط الثاني، وجائزة جبل علي المزدوجة للشوطين الثالث والرابع 42,000 درهم، وجائزة الترشيحات للأشواط الخامس والسادس والسابع 4,900 درهم لكل شوط، وجائزة الترشيحات للأشواط السبعة 45,000 درهم.