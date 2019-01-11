ميثاء بنت محمد تقود الإمارات لفوز مهم على غنتوت

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت فارسة البولو، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبنجاح كبير، فريق الإمارات للبولو، لفوز مهم على فريق غنتوت للبولو، أول من أمس، بنتيجة 7/‏‏8، ضمن منافسات بطولة كأس جمعية الإمارات الثانية للبولو، والتي تنظمها الجمعية ضمن أجندتها السنوية، على أرض ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم بدبي، وتستمر منافساتها حتى 18 يناير الجاري، وبنفس الجولة، حقق فريق أبوظبي، بقيادة الفارس فارس اليبهوني، فوزاً كبيراً على فريق ديزرت بالم، صاحب الضيافة، بنتيجة 4/‏‏12، وأصبح فريقا الإمارات وأبوظبي المنتصرين، قريبين جداً من بلوغ الدور الثاني للبطولة، وباتا من أقوى المرشحين للفوز باللقب.

تجاوز محطة مهمة

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة فريق الإمارات، عن سعادتها بتجاوز فريق كبير بحجم فريق غنتوت، صاحب الجولات والإنجازات بساحات اللعبة، وقدم مباراة كبيرة، وأعربت سموها عن رضاها التام لما قدمه فريقها، من خلال التعاون الكبير والإصرار والعزيمة على تجاوز هذه المحطة المهمة في البطولة، وأشارت إلى أن هذا الفوز بالتأكيد، سيمنح فريقها الدافع لمواصلة المشوار لبلوغ الدور الثاني للبطولة، كمرحلة أولى في رحلة السعي للوصول لأبعد ما يمكن من النجاح، قالت سموها: اللقب ما زال في الملعب، والجولات المقبلة الأهم لنا، كما هو الحال لبقية الفرق التي حققت نتائج إيجابية حتى الآن، وتحدوها الطموحات والآمال أيضاً للفوز باللقب، كما هو الحال بالنسبة لفريقي، ونأمل أن نوفق ونحسم البطولة لمصلحتنا في النهاية.

صراع ساخن

وبالعودة لأحداث مباراتي أول من أمس، فإن لقاء الإمارات وغنتوت كان أشبه بنهائي مبكر، حيث جاء مثيراً في أحداثه، إذ تقدم فريق الإمارات في بداية الشوط الأول، ووصل بالنتيجة إلى 3/‏‏0، لينشط بعدها فريق غنتوت ويدرك التعادل مع نهاية الشوط، وواصل فريق غنتوت صحوته، ليتقدم بالنتيجة لأول مرة بتسجيله هدفين، في ظل غياب فريق الإمارات عن التسجيل، نتيجة التسرع وإهدار العديد من الفرص، لينهي غنتوت الشوط الثاني لمصلحته 3/‏‏5، وفي الشوط الثالث، سجل كلا الفريقين هدفين، لتصل النتيجة بنهايته إلى 7/‏‏5 لغنتوت، ولكن عاد فريق الإمارات بقوة في الشوط الرابع، مدركاً التعادل 7/‏‏7، وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس الحاسم، ونجح فريق الإمارات بتسجيله الهدف الأغلى، بواسطة اللاعب لابالكيتي، ليمنح فريق فوزاً ثميناً بنتيجة 8/‏‏7.

فوز عريض

ولم يجد فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، صعوبة في تحقيق فوز عريض وكبير على فريق ديزرت بالم، صاحب الأرض والضيافة، حيث أنهى الشوط الأول 3/‏‏2، ووصل بالنتيجة 4/‏‏8 و4/‏‏9 و4/‏‏11 و4/‏‏12 في الأشواط الأربعة التالية، وسط سيطرة تامة على مجريات اللقاء.