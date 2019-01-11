برين يتأهل للجائزة الكبرى في مهرجان الشراع للفروسية

حاز شين برين من إسطبلات تيم زي سفن، على جائزة ميدو كورت ستود المالية، وقيمتها 25 ألف يورو، بوصفها المؤهلة للجائزة الكبرى. وكان ذلك في الدورة المميزة لافتتاحية سباق مهرجان الشراع الدولي للفروسية لقفز الحواجز، في منتجع الفرسان بأبوظبي في فئة الأربع نجوم، أول من أمس، على ظهر جواده «كان يا ما كان»، ليواصل برين أداءه المبهر، بعد فوزه بالجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم في ليفربول بإنجلترا، وانتصاره في دورة كامبين تايتينجر لقفز الحواجز بارتفاع 150 سم، ضمن البطولة الأولمبية في لندن خلال ديسمبر الماضي.

وسيتأهل برين الحائز على دورة السباق للعام الثاني على التوالي، إلى المنافسة على الجائزة المالية الكبرى (الشراع لونجين)، وقدرها 62 ألف يورو غداً، مع وجود أمهر 25 فارساً سيشهدون الدورة. ولم يتأهل لدورة التصفية إلا 12 فقط من بين 49 من الفرسان الناشئين لسباق قفز الحواجز ارتفاع 145 سم في الجولة الافتتاحية، لحاقاً بركب التأهل، ليكون ضمن التحكيم النهائي لأعلى قفزة، وكان من بينهم الفارس المغوار الثامن على العالم، والمنافس حفاظاً على لقب البطولة، هنريك فون إكيرمان، من السويد، وعبد الله شربتلي سعودي الجنسية، وجورج نايفي من ألمانيا، وجانيكا سبرونغر سويسرية الجنسية، وفيليب ويشووبت من ألمانيا كذلك.

ويعد إكيرمان الفائز بالجائزة الكبرى لعام 2018، أول من اعتلى «كي بينو دي هوس»، والذي خاض جولة سريعة، وبعناية فائقة، في مدة زمنية 38,77 ثانية، حيث ضرب أروع مثال يحتذى به لبقية المنافسين، فيما عجز فلاديمير توغانوف الروسي، عن تحسين درجته على حصان «كواليدام» في التصفية، بزمن 39.80 ثانية. أبوظبي - البيان الرياضي