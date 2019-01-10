جيمس دويل: نملك فرصاً للفوز في سباق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الفارس جيمس دويل أنه بسبب غياب زميله الفارس وليام بويك عن الفريق، فإن المسؤولية ستكون ملقاة على عاتقه، خاصة في السباق الثاني للكرنفال اليوم، الذي يتضمن جولتي كأس آل مكتوم للتحدي، وتحضيري سباق 2000 غينيز الإماراتي.

وقال دويل خلال المؤتمر الصحفي إن الفريق يملك فرصاً قوية لتحقيق الفوز خاصة «غولد تاون» ممثل جودلفين في سباق الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي لمسافة 1600 متر، التي تناسبه تماماً، مؤكداً أن السباق لن يكون سهلاً في ظل وجود «نورث أميركا» و«هيفي ميتال» و«كيمبير».

وأكد أنه سيعمل ما في وسعه لتحقيق الفوز، خاصة أن المهر مُعتاد على الأرضية وسبق له الفوز بلقب 2000 غينيز الإماراتي.

تحقيق الفوز

وأضاف دويل أن «إنتساب» الذي سيقوده في الشوط السادس لمسافة 1200 متر ستكون لديه الفرصة للمنافسة رغم وجود خيول قوية في هذه المسافة. وذكر دويل خلال حديثه أنه يهدف إلى تمثيل الفريق في السباقات القوية للفئة الأولى في هونغ كونغ، وأستراليا، وأمريكا، وأوروبا، متمنياً المزيد من النجاحات للفريق في الموسم المقبل.

وأضاف أن الكرنفال فرصة لإعداد وتجهيز الخيل قبل إدخالها في أشواط كأس دبي العالمي التي تحظى باهتمام كبير.

