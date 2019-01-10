سعيد بن سرور: «رويال مارين» جاهز وسيشارك للمرة الأولى على الأرضية الرملية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، جهوزية «رويال مارين» والذي سيشارك لأول مرة على المضمار الرملي في سباق «تحضيري 2000 غينيز الإماراتي» بمضمار «ميدان» اليوم، بالإضافة إلى «برج».

وقال سعيد بن سرور: «حقق «رويال مارين» فوزاً جيداً في فرنسا، وهذه المشاركة تعطينا فرصة لمعرفة مدى ملاءمته للسباقات الرملية، والجواد في جاهزية طيبة وتدريباته حسنة، وآمل في أن يركض بشكل جيد».

وكان المهر الثلاث سنوات ابن «ريفينز باس» قد حقق فوزاً بفارق رقبة بسباق بري جان لوك لاغاردير (ج1) لنفس المسافة على الأرضية العشبية لمضمار لونغشامب، فرنسا، في أكتوبر الماضي وكانت تلك مشاركته الثالثة والأخيرة في موسمه الأول للسباقات.

وينضم إليه في المجموعة المكونة من 15 خيلاً في تحضيري 2000 غينيز الإماراتي «برج»، الفائز مرتين في المملكة المتحدة العام الماضي، أهمها فوزاً بفارق كبير بسباق لمسافة ستة فيرلونغ على أرضية تابيتا في ولفرهامتون، ولكنه أخفق في تقديم شيء يذكر في مشاركتين لاحقتين من الفئة الثانية على العشب.

وعن «برج» قال بن سرور: «الحصان خيّب الآمال في بريطانيا الموسم الماضي، ولكنه ظل يتدرب بشكل جيد في دبي، وأنا مرتاح من سير تدريباته، وأتطلع إلى نتائج أفضل منه هذه المرة».