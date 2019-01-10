آبلبي: «مسار» يصل الأسبوع المقبل ويقضي الشتاء في دبي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

عقد فريق جودلفين مؤتمراً صحافياً عالمياً ظهر أمس بفندق «أبراج الإمارات»، للكشف عن خطط الإسطبل الأزرق الملكي ومشاركاته في كرنفال كأس دبي العالمي، إضافة إلى السباقات المقبلة المحلية والعالمية.

وشارك في المؤتمر الصحافي المدرب شارلي آبلبي، والفارس جيمس دويل، بحضور عدد كبير من ممثلي الإعلام المحلي والعالمي. وأعلن شارلي آبلبي عن صول 11 خيلاً الأسبوع المقبل لقضاء فترة الشتاء في دبي، ومن أبرزها «مسار» الذي لن يشارك في الكرنفال، بل يكتفي بالتدريبات والتجهيز للموسم الأوروبي المقبل.

وأضاف قائلاً، خلال المؤتمر الصحافي، أن هدف «كروس كاونتر»، بطل ملبورن كب، المنافسة في كأس دبي الذهبية في أمسية كأس دبي العالمي 2019، مؤكداً قدرته على المنافسة في مسافة الميل ونصف الميل إلى الميلين.

وصرح آبلبي قائلاً: «عاد «كروس كاونتر» أقوى من ذي قبل، كما أن وزنه زاد بمقدار 25 كيلوغراماً، يبدو قوياً ورائعاً للغاية».

وأضاف: «بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن الخطط القادمة للجواد، تقررت مشاركته مبدئياً بسباق كأس دبي الذهبية كأول مشاركة للجواد في عام 2019، وسوف نرى ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً».

وينوي آبلبي توجيه الجواد البالغ من العمر أربع سنوات مرة أخرى إلى سباق ملبورن كب هذا العام، برغم إدراكه التام أن هذه المشاركة ستكون مختلفة تماماً عن سابقتها.

وقال: «المشاركة بسباق ملبورن كب والدفاع عن لقبه هدف طويل المدى، ولكننا متأكدون من أنه سيحمل مزيداً من الوزن قبل هذه المشاركة».

ارتياح تام

وأعرب شارلي آبلبي عن ارتياحه للنتائج المشرفة التي حققها فريق جودلفين الموسم الماضي، وتمنى تكرارها هذا الموسم، وأبرزها فوز «مسار» بلقب الديربي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ الإسطبل الملكي الأزرق، وكذلك فوز «كروس كاونتر» بلقب «ملبورن كب».

وعن السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي الذي سيقام اليوم، أكد آبلبي أن «غولد تاون» ابن «ستريت كراي» سيشارك في الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي لمسافة الميل، وأنه مقتنع بأنه لو ظهر بمستواه عندما نال لقب 2000 غينيز الإماراتي العام الماضي، فإنه سيشكّل خطورة أمام منافسيه الأقوياء، خاصة «نورث أميركا» و«هيفي ميتال» اللذين سينطلقان في الصدارة منذ بداية الانطلاقة، وأننا سنرى كيف سيكون ريتم السباق لتحديد الخطة اللازمة لانطلاقته.

وقال شارلي آبلبي: «مسافة داربي الإمارات كانت طويلة للغاية بالنسبة لـ«غولد تاون» في تلك المرحلة من سيرته في السباقات، والعودة إلى مسافة الميل ستكون ملائمة له، وسننظر بعدها إن كنا بحاجة إلى العودة للمسافة الأطول في مرحلة لاحقة من الكرنفال».

صراع قوي

وتوقع آبلبي أن يشهد السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي صراعاً ساخناً بين نخبة الخيول في مختلف الأشواط، معلناً عن جاهزية خيول جودلفين لمواجهة تحدي الأقوياء، وتحقيق أفضل النتائج مثلما تحقق في الأسبوع الأول للكرنفال.

كما أشار آبلبي أيضاً إلى الخطط القادمة بشأن الوجهات المقبلة لخيوله في عمر أربع سنوات هذا الموسم.

وقال آبلبي إن الجواد «أولد بيرشيان»، الذي تغلب على «كروس كاونتر» بسباق غريت فولتيجر ستيكس (ج 2) بمضمار يورك في أغسطس الماضي، سيتجه إلى سباق دبي شيما كلاسيك (ج 1) في أمسية كأس دبي العالمي، على أن يكون سباق دبي سيتي أوف غولد (ج 2) وجهة تحضيرية له.

وأضاف قائلاً ««برونتلاند» الفائز بسباق بري نيل (ج 2) بمضمار لونغشامب، فمن المتوقع أن يرافق «كروس كاونتر» بسباق كأس دبي الذهبية لمسافة الميلين، فيما سيذهب «لوكسلي» للمشاركة بسباق جبل حتا (ج 1) كسباق تحضيري قبل مشاركته بسباق دبي تيرف (ج 1) لمسافة تسعة فيرلونغ بأمسية كأس دبي العالمي. وأما «بلو بوينت» سيشارك بسباق ميدان سبرينت بالطريق إلى سباق القوز (ج 1)».

أفضل فريق

وأكد آبلبي أن فريق جودلفين يملك أفضل فريق للمشاركة في الكرنفال، مضيفاً أن سباقات الكرنفال ما زالت في بداياتها التي ستختتم في نهاية مارس عبر كأس دبي العالمي، ثم يتجه الفريق للمشاركات في المملكة المتحدة وبقية الدول الأوروبية، متمنياً أن يحالفهم الحظ والتوفيق في الظهور بمظهر مشرف يعكس مكانة الفريق عالمياً.

عودة

أعلن المدرب شارلي آبلبي، بأن الفارس وليام بويك، سيعود مرة أخرى للسباقات يوم 31 من الشهر الحالي.

وأضاف آبلبي، أن غياب بويك عن السباقات نتيجة ارتباطاته العائلية، إذ رزق بمولود، مقدماً له التهاني والتبريكات.