"الإمارات للسيارات" ترعى ديربي الخيول في مهرجان الشراع الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة الإمارات للسيارات – لسيارات الركاب، الموزع العام لسيارات مرسيدس- بنز في أبوظبي والشركة الرائدة التابعة لمجموعة الفهيم، عن دعمها ورعايتها لدورة الديربي للخيول الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشراع الدولي للفروسية 2019.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان الشراع الدولي للفروسية 2019 الذي ستستمر فعالياته خلال الفترة من 9 حتى 12 يناير 2019 في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي؛ مشاركة واسعة من أفضل فرسان رياضة قفز الحواجز من جميع أنحاء العالم.

ويتم في دورة ديربي للخيول التي تحظى بشعبية واسعة بين عشاق الرياضات الفروسية اختبار قدرة الخيول على القفز ومهارة الفرسان في تخطي العديد من الحواجز المتفاوتة الارتفاع والخنادق والمعابر والسياج، والتي تتطلب قدرة رياضية عالية من الخيل والتألق والجرأة من الفارس. وتتميز هذه الدورات بأنواع مختلفة من الأسوار التي تحاكي مختلف العقبات التي قد تواجهها الخيول والفرسان عند عبورهم الأراضي المفتوحة.