237 ألف درهم جوائز مسابقات ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان، جوائز مالية قدرها 237.105 ألف درهم، تفاصيلها كالتالي:

يحصل الفائز في مسابقة ترشيحات الـ 6 أشواط، على مبلغ 46.105 ألف درهم، وينال من يرشح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم. ويحصل من يرشح 4 خيول فائزة على مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة على مبلغ 40 الق درهم، ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى على مبلغ 10 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة على مبلغ 40 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية على مبلغ 64 ألف درهم.

ويحصل الفائز على جائزة الترضية للأشواط الثلاثية على 2000 درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس على مبلغ 5000 درهم.

وينال الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف بالشوط الأخير على مبلغ 20.000 درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني، وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. على المشارك ترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية سباق. توزع استمارات الترشيح الخاصة بجميع المسابقات ، و تسلم جميع الإستمارات قبل 15 دقيقة من إنطلاقة الشوط الثاني ، في أمسية السباق التي تشتمل على سبعة أشواط بالبرنامج.

سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات، عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط وجود الفائز شخصياً بالمضمار، مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول (جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية ورخصة القيادة) لاستلام الجائزة. على المشارك، القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الخمسة الأولى بالتسلسل الصحيح للشوط الأخير بالبرنامج. الاشتراك في مسابقة السوبر هاي فايف مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بها عند بوابات الدخول.