«نورث أمريكا» يواجه «هيفي ميتال» في كأس آل مكتوم

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا

يستضيف مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي. ويشتمل على 7 أشواط مثيرة من بينها شوطان بالجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة، إلى جانب سباق تحضيري 2000 جينيز الإماراتي، إضافة إلى جائزة دبي.

ويشهد الشوط الأول انطلاقة الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر للفئة الأولى برعاية ياسات.

وأبرز الخيول المشاركة «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف ليمارتنيل، إلى جانب «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بقيادة شيزابان مازور وإشراف ماجد علي، «محشوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف علي الرايحي.

«ميرنا» لإدارة ياس لسباقات الخيل بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جيه دي روالي، «إيه اف الحذر» لخالد خليفة النابودة بقيادة رويستون فرنش، «إيه اف سجنجل» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاغ اوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل، «آر بي مادموزيل» لمحمد حبيب الرضا بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إيريك ليمارتنيل، «رماس» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان بقيادة أدري دي فريز، «أر بي سموكن ريتش» لخليفة أحمد المزروعي بقيادة بيرماردو بنهيرو.

«نجم الميدان» لمحمد الأعسر بقيادة روان اسكوت وإشراف محمد رمضان، «إيه إف مرح» لخالد خليفة النابودة بقيادة أوليفيه دولوز وشراف إيريك أورتيل، «جوشاوكي» لإسطبل العجبان بقيادة فيرناندو جارا بإشراف عبدالله الحمادي.

جائزة دبي

يشهد الشوط الثاني «جائزة دبي» لمسافة 1400 متر برعاية مسدار وجائزته 100 ألف دولار، ويتنافس خلاله 16 خيلاً يتصدرهم «آيريش تريلوجي» بقيادة كارلوس لوبيز، «برنس الزام» للشيخ سلطان الدين محمد سلمان آل خليفة بقيادة دين أونيل.

وأبرز المرشحين للقب «سبورتنغ شانس» لعبدالله المنصوري بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد، «استهداف» لجودلفين بقيادة كريستوف سومولون وإشراف سعيد بن سرور و«جود فورشن» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

«شايننغ آمور» لجاري ماك جلا ديري بقيادة دارا كينان، «تروليوس» بقيادة كريستوفر هايس، «الفجر مقبل» لطارق سعيد الطاير وسيف الكتبي بقيادة فابريس فيرون، «المرتجز» لعبدالله السويدي وإبراهيم العباسي بقيادة بن كروس وإشراف إسماعيل محمد.

«ماجيك إيميج» لجودلفين بقيادة ديرل هولاند وإشراف سعيد بن سرور، «إسكندراني» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة شيرمان براون، «كينغ لوثبدوك» بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «منيف» للكندي للسباقات بقيادة مايكل بارزالونا، «ديرم ويذيو» بقيادة أنطونيو فريزو.

تحضيري الجينيز

يعتبر الشوط الثالث «تحضيري 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر وجائزته 100 ألف دولار من بين أقوى الأشواط اليوم ويتنافس خلاله 15 خيلاً يتصدرهم «فيث آند فورشن» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة أوليفيه دولوز وإشراف مايك دي كوك.

وأقوى المرشحين للقب «رويال مارين» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «جيانت هيرو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس باشالارد، «باور لينك» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

«رايق» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة رونان ويلان إشراف علي الرايحي، و«الكينغ ثندر» لنقابة فونكس للسيدات بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «على مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات، «دارك ثندر» بقيادة سام هتشكوت.

«غالاكسي رود» لـغالاكسي ريسينغ بقيادة كورتس وإشراف مصبح المهيري، «مانغوزي» لأحمد الشيخ بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «نيترو» لكلدار ستد وفرانكي أونور بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «ريد كاكتوس» بقيادة كارلوس لوبيز.

كليفلاند كب

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «كليفلاند كلينك أبوظبي ورلدكلاس هيلثكير كب. لمسافة 1200 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً قوياً، مستواها متقارب يتصدرهم «أبوف ذا ريست» بقيادة كورتس وإشراف تي دي بارون.

وأبرز المنافسين على اللقب «إنتساب» لمالكه ستيورت غراهام بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد أوميرا، «مجافي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف مايك دي كوك، «ميجر بارتنرشب» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «روسيل» لجودلفين بقيادة كولم دونوهو وإشراف شارلي أبلبي.

و«وادي» و«رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وفيرناندو جارا، «دريم توداي» لـملبورن ريسينغ بقيادة كريستوفر هايس، «الفيريدو أركانو» بقيادة كونور بيسلي، «غامر» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة بريت دويل.

جولة المهجنة

تشهد الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر للفئة الثانية، والتي تبلغ جائزتها 350 ألف دولار برعاية مبادلة وبمشاركة 9 خيول قوية يتصدرها «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المنافسين على اللقب «نورث أميركا» لرمضان قادروف بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «غولد تاون» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

«منتزه» و«اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي ودين أونيل، «مسار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس، «آفريكان رايد» لنبيل مراد بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سايمون كريسفورد، «دولكونغ» لمالكه لي تاي إن بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف إس فوستر.

الشوط السادس

ينتظر أن يشهد الشوط السادس للخيول المهجنة لمسافة 1900 متر «سبيشال أولمبيكس كب»، والذي تبلغ جائزته 175 ألف دولار، منافسة ساخنة بين 11 خيلاً قوياً بعد انسحاب «ديمباشي» لمحمد خليفة البسطي.

ويتصدر المشاركين «لايت ذا لايتس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة أدري دي فيرز وإشراف مايك دي كوك.

وأبرز المشاركين «سالتارين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «نيو تريلس» لحمدان سلطان السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «لجاسي ووترز» لجودلفين بقيادة هايلي تيرنر وإشراف سعيد بن سرور.

«كي بيو» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «منتصرات» لأحمد بن غليطة المهيري بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون و«ويلش لورد» لجودلفين بقيادة روان سكوت وإشراف سعيد بن سرور.

مسك الختام

يعتبر الشوط السابع والأخير للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر وجائزته 135 ألف دولار، «سيبسا إنيرجي كب»، من بين أقوى الأشواط ويشارك خلاله 16 خيلاً قوياً يتصدرها «فلاي آت دون» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

وأبرز المنافسين على اللقب «كينجز فيلد» المملوك لـصن بلود ستوك بقيادة رونان ويلان وإشراف جوزيف أوبرين، «كرونبرينز» لعبد المجيد اليوسف بقيادة أنطونيو فريسو، وإشراف أروين شاربي، «هورس دي كومبات» لكريس فان هورن بقيادة تاغ أوشي، «سايلنت أتاك» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، أوريجنال شويس» لمالكه «إيه إيه جودمان» بقيادة بن كورتيسي، «جي إم هوبكنس» لإسطبل رمضان بقيادة روبرت تارت.

«جود إيفورت» لعبدالله المنصوري بقيادة فاريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة أدري دي فيرز وإشراف مايك دي كوك.

«إشتراك» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كروالي ودين أونيل، «بولد ريكس» بقيادة أوليفيرا دولوز وإشراف مايك دي كوك، «كليفس أوف كابري» لـملبورن ريسينغ بقيادة كريستوفر هايس وإشراف جايمي أوسبورن، «إكويتانت» لناصر عسكر بقيادة باتريك كوسجريف و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

ترشيحات «البيان»

الشوط الثاني: سبورتنغ شانس

الشوط الثالث: رويال مارين

الشوط الرابع: ميجر بارتنرشب

الشوط الخامس: نورث أمريكا

الشوط السادس: لايت ذا لايتس

الشوط السابع: اشتراك

ترشيحات «الخبراء»

الشوط الثاني: سبورتنغ شانس

الشوط الثالث: رويال مارين

الشوط الرابع: ميجر بارتنرشب

الشوط الخامس: نورث أمريكا

الشوط السادس: نيو تريلز

الشوط السابع: باروت

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: سبورتنغ شانس

الشوط الثالث: رويال مارين

الشوط الرابع: ميجر بارتنرشب

الشوط الخامس: غولد تاون

الشوط السادس: غلاسي ووترز

الشوط السابع: اشتراك