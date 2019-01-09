فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة في بوذيب تنطلق غداً

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، تنطلق صباح غدٍ، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2019، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وستبدأ إجراءات الفحص البيطري في الساعة الثانية من ظهر غد، لسباق 120.27 كم دولي «نجمتان» للشباب والناشئين.

ويبدأ في الثانية والنصف الفحص لسباق 100.91 كم محلي للخيول ذات الملكية الخاصة، وسباق 100.91 كم محلي للسيدات، فيما سيكون الفحص الطبي لجولة أكاديمية بوذيب التعليمية 20 كم في الثامنة والنصف من صباح بعد غدٍ، وتبدأ السباقات في السادسة والنصف صباح بعد غد، بانطلاق سباق دولي للشباب والناشئين.