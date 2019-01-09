C.N.N: «ميدان» الأجمل في العالم

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

وصفت شبكة «C. N. N» الإخبارية الأميركية مضمار ميدان لسباق الخيل في دبي بأنه الأجمل في العالم. وقالت «إذا لم يكن هدير حوافر الخيول وهدير السباقات وأصواتها تثير فيك الاهتمام، فإن جمال المضمار وخضرته وتصميمه وتنسيقه لابد أن يثير فيك الشعور بالجمال».

وتفخر دبي أن لديها مضمار ميدان لسباق الخيل هو الوحيد في العالم الذي يوجد به فندق من فئة 5 نجوم ومطاعم ومتحف، ويستحق بمعنى الكلمة أن يوصف بأنه مضمار السباق للقرن الواحد والعشرين.

ويصل طول شرفة المشاهدة وحدها إلى ميل كامل «1.6 كيلومتر» ويتسع لستة آلاف متابع، ويوجد على سطحه حوض سباحة، ويحتضن المضمار سباق كأس دبي العالمي «الأغلى» في العالم.

وشملت قائمة أجمل مضامير سباق الخيل في العالم، التي تصدرها مضمار ميدان بلا منازع، كلاً من مضمار سانت موريتز في سويسرا، ومضمار فلامينجتون في استراليا، ومضمار بياتزا ديل كامبو في إيطاليا، وهابي فالي في هونغ كونغ، واسكوت في إنجلترا، وشانتيلي في فرنسا، ولايتون في ايرلندا، وجود وود وتشيلتنام في إنجلترا.