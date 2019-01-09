«سباق ديرة» يُفتتح بكأس تحدي حمدان بن راشد

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

كشفت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي، تفاصيل «سباق ديرة» سادس فعاليات الموسم والذي يقام الجمعة المقبل، ويشهد مشاركة أكبر عدد من الخيول هذا الموسم (98 خيلاً)، وتستهل أشواط السباق بالجولة الثالثة من كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتحدي الخيول العربية الأصيلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة ظهر أمس، بحضور المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثلاً عن «شادويل»، وحسن المرزوقي «بنك دبي التجاري»، وعبد الحليم برقاوي «اسكانا»، وشريف أديب «الحضيبة للمقاولات»، ومحمد حماد «الساحل للمقاولات»، وباسم زكريا «الشعفار للاستثمار»، وياسمين ميكايكو ومجدي الشيخ «سوق دبي الحرة» وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

تهنئة وتقدير

وتقدم المهندس شريف الحلواني في بداية المؤتمر بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، بالتزامن مع مرور 50 عاماً قضاها سموه في خدمة الوطن الغالي، وحيا الحلواني في كلمته الرعاة وشركاء النجاح في مضمار جبل علي وخص في ذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لدعم سموه الدائم للمضمار الأصفر متمنياً تكامل عناصر النجاح لخروج موسم مضمار جبل علي بما يرضي طموحات سموه وجميع المشاركين من الرعاة والشركات المساندة التي لم تدخر وسعاً في تقديم المئات من الجوائز العينية والنقدية لجماهير المضمار العائلي.

تعاون ممتد

وأثنى الحلواني على الدور والتعاون الممتد مع هيئة الإمارات لسباق الخيل في إطار المحافظة على جاهزية المضمار بما يتماشى مع متطلبات المدربين والفرسان من الناحية الفنية، كما أشاد بدور أجهزة الإعلام بمختلف وسائطه في عكس النشاط بالمعلومة الدقيقة والتعريف بفنيات رياضة الفروسية وربط الجمهور العاشق للخيل بهذه السباقات، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه عنصر الجماهير في إكمال لوحة النجاح للسباقات.

طفرة وتطور

وأشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثل «شادويل»، بالطفرة والتطور التي يحققها مضمار جبل علي بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث كان دعم سموهما ذا أثر كبير فيما يتحقق موسماً بعد الآخر، وقال السبوسي إن التنافس القوي والتنظيم الجيد عنصران يكملان بعضهما في المضمار الأصفر، وتوقع استمرار التنافس القوي في «سباق ديرة» من واقع العدد الكبير للخيول المشاركة فيه.

تفاصيل السباق

ويشهد السباق المشاركة الأكبر لعدد الخيول هذا الموسم حتى الآن، حيث تأكد مشاركة 98 خيلاً موزعة على 7 أشواط مع وضع 10 خيول في الاحتياطي من جملة 150 خيلاً تم تسجيلها للسباق، فيما تصل مجموع الجوائز المالية للسباق 645 ألف درهم، وتبدأ الأشواط بالجولة الثالثة لكأس تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة وتشارك في الشوط 16 خيلاً تتنافس على جوائز 65 ألف درهم ومسافة الشوط 1400 م.

ويشارك نفس العدد من الخيول في الشوط الثاني لمسافة 1200 م على جوائز 95 ألف درهم، ترتفع إلى 100 ألف في الشوط الثالث ومسافته 1600م، بمشاركة 12 خيلاً، فيما يشهد الشوط الرئيس «الرابع» مشاركة 13 خيلاً وجوائزه 125 ألف درهم لمسافة 1000م، وستكون المسافة الأطول في الشوط الخامس «1950م» بجوائز مالية 100 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول ويرتفع العدد إلى 16 خيلاً في الشوطين السادس والسابع لمسافة 1600م لكل شوط، وتصل جوائز الشوط السادس 85 ألفاً والشوط السابع 75 ألف درهم.

صدارة

يتصدر محمد خليفة البسطي سجل المُلاك في مضمار جبل علي حتى الآن برصيد 8 انتصارات، فيما يتصدر المدرب علي راشد الرايحي قائمة المدربين بـ6 انتصارات ويعتلي قائمة الفرسان فرناندو جارا برصيد 5 انتصارات، وبالنسبة للسباق الخامس للجولة الماضية في مضمار جبل علي يتصدر باتريك دوبس السباق كأفضل فارس ودووغ واتسون كأفضل مدرب، وسيتم تكريمهما بعد الشوط الثالث لسباق الجمعة المقبل من إدارة مضمار جبل علي، وهي جائزة تقديرية يتم تقديمها لأفضل مدرب وفارس في كل سباق.