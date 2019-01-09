الرعاة: اهتمام أحمد بن راشد يدفعنا للارتباط مع المضمار العائلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر ممثلو رعاة «سباق ديرة» الذي يقام الجمعة المقبل عن فخرهم واعتزازهم في الارتباط بالمضمار العائلي، مؤكدين أن دافعهم في ذلك ما يقدمه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، من اهتمام ورعاية لهذا المضمار العريق منذ التأسيس قبل أكثر من ربع قرن.

وأكد صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة أن المشاركة في رعاية سباقات الفروسية، جزء من التعاون الممتد للسوق الحرة دبي مع هذا النشاط الرياضي الحيوي، وعبر عن سعادته بالتواجد في سباقات مضمار جبل علي التي تعد من الفعاليات الجماهيرية الكبيرة في الدولة.

لا سيما ومضمار جبل علي يعد من المضامير العريقة في المنطقة العربية، وقدم الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار لدعم واهتمام سموه الكبير، مشيراً إلى أن سباقات مضمار جبل علي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين والسوق الحرة دبي حريصة كمؤسسة وطنية على الارتباط بمثل هذه الفعاليات المهمة.

وأشاد تهلك بمستوى سباقات الفروسية عموماً مما جعل الإمارات من الدول الرائدة على مستوى النتائج والتنظيم، وقال إن سباقات مضمار جبل علي جزء من المنظومة المتميزة لفروسية الإمارات صاحبة السمعة المرموقة عالمياً.

تعاون كبير

وقال حسن المرزوقي عن «بنك دبي التجاري»، إن البنك يرحب بالتعاون الكبير مع إدارة مضمار جبل علي وأخذ دور حيوي في المجتمع وتجاه الوطن، لاسيما ونشاط الفروسية يشكل جزءاً أساسياً للتراث، بالإضافة لكونه نشاطاً رياضياً ذائع الصيت والشهرة.

مشيداً بالدور الذي يلعبه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تجاه مضمار جبل علي، واتفق معه عبد الحليم برقاوي ممثل شركة «اسكانا»، مشيراً إلى أنها المرة الثالثة يتواجدون هذا الموسم في مضمار جبل علي، الذي تعد السباقات فيه ذات طابع جماهيري خاص.

تهنئة القيادة

ونقل باسم زكريا عن «الشعفار للاستثمار» تحيات مجلس إدارة المجموعة على رأسه علي عبد الله الشعفار، وقدم التهاني للقيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ ولشعب الإمارات بمناسبة العام الميلادي الجديد.

مشيراً إلى الدور الذي لعبه أصحاب السمو الشيوخ في كافة مجالات الحياة، وقال: إن الدور الرائد لدولة الإمارات في رياضة الفروسية جزء من هذا التطوّر الذي تميّزت به الدولة، وبدوره، أكد محمد حماد من «الساحل للمقاولات» أن دعم ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كان لهما الأثر الكبير في نجاحات المضمار العائلي.

تواجد للمرة الأولى

وعبّرت ياسمين ميكايكو من «السوق الحرة دبي» عن سعادتهم بالتواجد للمرة الأولى هذا الموسم في مضمار جبل علي، مؤكدة استمرار التعاون من واقع العلاقة الوطيدة للسوق الحرة بالأنشطة الرياضية عموماً والفروسية على وجه الخصوص، ومن جانبه، أكد شريف أديب بغدادي من «الحضيبة للمقاولات»، أنه بفضل ما يوليه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، من رعاية واهتمام يتحقق النجاح تلو الأخر.