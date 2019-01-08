انطلاقة ميثاء بنت محمد تقود الإمارات للفوز على الحبتور

المصدر: دبي: فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، فريق الإمارات لفوز مستحق ببطولة كأس جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو، وذلك على فريق الحبتور بنتيجة 11- 9، بعد تسجيل سموها لثلاثة أهداف خلال المباراة، التي جاء شوطها الأول متعادلاً 2 - 2، وتقدم فريق الحبتور بنهاية الشوط الثاني 4 - 3، واستمر التقدم ليصل فريق الحبتور بنهاية الشوط الثالث 6- 4.

واستعاد فريق الإمارات توازنه في الشوط الرابع، وأمطر فريق الحبتور بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقلب موازين النتيجة لمصلحته 8- 7، وشهد الشوط الخامس الختامي، مزيداً من الإثارة في سعي الفريقين للفوز.

وقاد فارس اليبهوني (3) أهداف، فريق أبوظبي لفوز عريض على فريق فريق بن دري بنتيجة 11هدفاً مقابل 6 أهداف لفريق بن دري، وأظهر فريق أبوظبي تفوقاً ملحوظاً في الشوط الأول، بإحرازه ثلاثية دون رد، وتحسن أداء فريق الحبتور بالشوط الثاني، بتسجيله هدفين مقابل هدف لفريق أبوظبي 4 - 2، وعاد فريق أبوظبي بقوة في الشوط الثالث، بتسجيله ثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق بن دري 7- 3.

وعزز فريق أبوظبي تقدمه في الشوط الرابع، بتسجيله 3 أهداف مقابل هدف لفريق بن دري، ليصل بالنتيجة إلى 10- 4، وشهد الشوط الخامس الأخير، هدفين لفريق بن دري، مقابل هدف لفريق أبوظبي.