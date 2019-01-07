سيمار: «بوشارت» عاد لمستواه بعد الإصابة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أشاد المدرب ساتيش سيمار، بالأداء الرائع الذي قدمه «بوشارت» في السادس، متفوقاً على نخبة الخيول، محققاً المركز الأول ببراعة.

وقال في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إن البطل تعافى من إصابته السابقة، وعاد إلى مستواه المعهود، وفوزه بهذه الطريقة القوية يثبت ذلك.

وأعلن ساتيش أن هدفه سباقات الكرنفال، فمستواه يدل على ذلك، متمنياً له التوفيق وتقديم أفضل أداء، خاصة أنه ينحدر من نسل الفحل «دبوي». وأشاد ساتيش أيضاً بأداء «هيرالديك» في الشوط الثاني، حيث تمكن من انتزاع المركز الأول للمرة الثانية على التوالي بمضمار «ميدان».

وأكد أن المسافة تعتبر الأفضل بالنسبة له، حيث سبق له الفوز في نفس المسافة.

وعن مشاركته المقبلة، قال بأنه سينتظر تصنيفيه بعد فوزه في السباق، ليحدد وجهته المقبلة.