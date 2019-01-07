السبوسي: «أزمام» تناسبه الأرضية العشبية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالفوز الباهر الذي حققه «أزمام» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر.

وأضاف في تصريح لـ «البيان الرياضي» بأن السباق شهد مشاركة نخبة من الخيول القوية، وظهر البطل «أزمام» بمستواه الحقيقي، حيث ناسبته الأرضية والمسافة. وعن وجهته المقبلة، قال إن ذلك سيتحدد بعد معرفة تصنيفه عقب السباق.

ارتياح تام

ومن جانبه، أعرب المدرب مصبح المهيري عن ارتياحه التام لأداء «أزمام» الذي تطور مقارنة بمشاركته السابقة في أبوظبي.

وأضاف أن البطل يحبذ المسافات الطويلة والأرضية العشبية، وهذا ما توفر له في أرضية مضمار «ميدان».