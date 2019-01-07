«أزمام» لحمدان بن راشد يتوج بلقب الشوط الرئيس

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

شهد السباق السابع لمضمار «ميدان»، برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»، الكثير من المفاجآت المثيرة، إذ حقق «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الأخير «الحي الأول – كأس البحيرة الكريستالية» لمسافة 2000 متر، على المضمار العشبي.

كما نال «أزمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس الرئيس «الحي الأول – مسابقة المسارات الرائعة» لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي.

كما حقق فريق «البيت متوحد» ثنائية عبر «هيرالديك» بطل الشوط الثاني، و«بوشارت» بطل الشوط السادس .

«مشهر» نجم الافتتاح

حقق «مشهر» لـ «إتش وبي»، لقب الشوط الأول «الحي الأول – الفوز البانورامي» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.40.81 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وربع الطول، عن الوصيف «لاسينجا بوليفارد» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل في المركز الثالث «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وعقب ختام الشوط، قام جربال سينغ نائب مدير المبيعات المالية وتشغيل المشاريع بـ (مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الاول) بتتويج أبطال الشوط.

«هيرالديك» بطل الثاني

اقتنص «هيرالديك» لفريق «البيت متوحد»، لقب الشوط الثاني «الحي الأول – جائزة العلامة المميزة» لمسافة 2200 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.23.22 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول، عن «هيوكليبوك» لمالكه بدر عبد الله إسماعيل المطوع، الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل في المركز الثالث «آرتش جولد» لمالكه حسين العباس لوتاه، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وعقب ختام الشوط، قام جربال سينغ نائب مدير المبيعات المالية وتشغيل المشاريع بـ «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول» بتتويج أبطال الشوط.

«روا أوغوستا» يظفر بالثالث

ظفر «روا أوغوستا» لأحمد بن طوق المري، وحمدان المنصوري، بلقب الشوط الثالث «الحي الأول – مسابقة الجري العالمية» لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزها 165 ألف درهم، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.37.91 دقيقة، وبفارق نصف طول عن الوصيف «باليوليثيك» لمالكتها زينب ناجي حسن علي، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «كوزمو ستار» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس شيرمان براون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وعقب ختام الشوط، قام جربال سينغ نائب مدير المبيعات المالية وتشغيل المشاريع بـ «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول»، بتتويج أبطال الشوط.

«بايرتس كوف» بطل الرابع

حقق «بايرتس كوف» لحمد راشد غدير، لقب الشوط الرابع «الحي الأول – مسابقة الجري الرائعة» لمسافة 1200 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.13.64 دقيقة، وبفارق طولين عن «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل في المركز الثالث «سبيدي موف» لـ «تتش جولد للسباقات» وشين إيونج، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وعقب ختام الشوط، قام جربال سينغ نائب مدير المبيعات المالية وتشغيل المشاريع بـ «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول»، بتتويج أبطال الشوط.

«أزمام» بطل الرئيس

ظفر «أزمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس الرئيس «الحي الأول – مسابقة المسارات الرائعة» لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.36.92 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس جيرالد أفرانش وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل في المركز الثالث «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وعقب ختام الشوط، تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الشوط من محمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، كما تسلم الجائزة المدرب مصبح المهيري، والفارس جيم كراولي.

«بوشارت» يقتنص السادس

اقتنص «بوشارت» لفريق «البيت متوحد»، لقب الشوط السادس «الحي الأول – كأس المسارات الأنيق» لمسافة 1400 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.62 دقيقة، وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وعقب ختام الشوط، قام محمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، بتتويج أبطال الشوط.

«ريو تيغري» مسك الختام

أحرز «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الأخير «الحي الأول – كأس البحيرة الكريستالية» لمسافة 2000 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 2.03.36 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وعقب ختام الشوط، قام جربال سينغ نائب مدير المبيعات المالية وتشغيل المشاريع ب، «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول»، بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم جائزة الشوط، نيابة عن المالك عامر عبد العزيز، ومحمد عبيد الكعبي، ومنصور سلمان والمدرب سانديب جاداف.

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حقق المدرب ساتيش سيمار ثنائية خلال الأمسية، عبر «هيرالديك» بطل الشوط الثاني، و«بوشارت» بطل الشوط السادس، فيما نال المدرب سانديب جاداف ثنائية أيضاً، عبر «بايرتس كوف» بطل الرابع، «ريو تيغري» بطل الشوط السابع.