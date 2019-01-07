المفاجآت تطيح التوقعات

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أطاحت المفاجآت الكبرى في السباق آمال الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة.

وتمكن 14 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة، ونال كل واحد منهم مبلغ 1200 درهم. كما تمكن 148 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 8 بواسطة الكمبيوتر، ونال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

ولم ينجح أحد في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة المبكرة، ولا في الفئة المزدوجة الوسطى، وكذلك لم ينجح أحد في الترشيح بمسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة. كما لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة «السوبر هاي فايف»، ولا الفوز في مسابقة الترشيح الثلاثية. ونجح السوداني محمد ياسر محمد في الفوز بمسابقة «السوبر فيكتا»، ونال مبلغ 10 آلاف درهم.