كريستابس يظفر بالجائزة الكبرى في دولية الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تسيّد الفارس اللاتيفي كريستابس نيرتنكس بالجواد «موون ري»، ميدان بطولة أبوظبي الدولية الرابعة لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، في مشهد الختام أول من أمس، بعد أن ظفر بكأس جائزة أبوظبي الكبرى، وهو الفوز الثاني للفارس كريستابس، حيث كان قبل أسبوع فقط، قد نال الجائزة نفسها في بطولة العين الدولية من فئة الثلاث نجوم، فيما سجل الفارس المصري عبد القادر سعيد أعلى نقاط في جولة أبوظبي التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز، وأقيمت بطولة أبوظبي الدولية على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين وشركة العواني، وتضمنت 16 شوطاً، نصفها من فئة الأربع نجوم، والنصف الآخر من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، والمنافسات الدولية للفرسان الناشئين و(الجونيورز) والفرسان الأطفال.

تتويج الفائزين

وشهد المنافسات وتوّج الفائزين عدنان سلطان النعيمي رئيس البطولة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وخليل إبراهيم رئيس لجنة تحكيم البطولة، وعقب مراسم التتويج، هنأ عدنان سلطان الفائزين، متمنياً التوفيق للجميع، شاكراً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الرئيس الفخري للبطولة، رعايته للبطولة ودعمه لأنشطة الفروسية بصفة عامة، ولرياضة قفز الحواجز وفرسانها بصفة خاصة، وتقدم بشكره إلى جميع رعاة البطولة على دعمهم ومساندتهم المتصلة، وإلى جميع لجان البطولة الذين أسهموا في إنجاحها، وقال إن الموسم المقبل سيشهد تنظيم بطولتين دوليتين في نادي أبوظبي للفروسية، الأولى في آخر ديسمبر من العام الحالي، والثانية في الأسبوع الأول من يناير 2020.

فوز كريستابس وحمشو

وجاء فوز كريستابس بجائزة أبوظبي الكبرى في منافسة من جولتين، يتراوح ارتفاع حواجزهما بين 145 ـ 160 سم، وشارك فيها 28 فارساً وفارسة، انتقل منهم 8 فرسان إلى الجولة الثانية بأداء نظيف خال من نقاط الجزاء، وتصدرهم كريستابس بعد أن أكمل الجولة الثانية، وأحرز الفارس المصري عبد القادر سعيد مركز الوصافة بالفرس «فينيس دي ريفردي»، ونال جائزة المركز الثالث الفارس عبدالله حميد المهيري بالفرس «شا شا شا 7»، وحلت رابعة الفارسة نادية عبد العزيز تريم بالجواد «كورتادو»، وفي منافسات الجائزة الكبرى المصغّرة من فئة الأربع نجوم، تمكن الفارس السوري أحمد حمشو بالجواد «كوينتوس 81» من إحراز الفوز في جولة مع تمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وشارك فيها 39 فارساً وفارسة، وصعد إلى التمايز 9 منهم، ونال جائزة المركز الثاني الفارس المصري عبد القادر سعيد بالجواد «هوب فا»، وجاء ثالثاً للفارس الألماني يورغ نيفي بالفرس «بي أبيرل فا».

منافسات وأبطال

وفاز الفارس الألماني فليب فايساب بالجواد «بيلو هيريزونتي» بجائزة المركز الأول في شوط السرعة التأهيلي لمنافسة الجائزة الكبرى من فئة الأربع نجوم، فيما واصل الفارس سالم خميس السويدي تألقه بصحبة الفرس «اسبريسو»، وحقق فوزه الثاني في منافسة من جولة واحدة ضد الزمن (أفضل زمن بأقل الأخطاء)، وسجل الفارس سالم أحمد السويدي فوزاً عزز به رصيد فرسان الإمارات في البطولة، بصحبة الجواد «سناب جاك» في شوط من مرحلتين، وفي المنافسات الدولية للفئات، أحرز الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم بالجواد «انفيكتوس دي اكس بي» (6 سنوات) صدارة أولى الجولات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة (6 ـ 7) سنوات من دول المجموعة السابعة، بينما حقق الفارس المصري محمد أشرف بالجواد «كواترو 3» الجائزة الكبرى لمنافسات الناشئين الدولية، وأحرز الفارس السوري أسامة الزبيبي بالفرس «بابريكا» جائزة المنافسة الدولية الثانية لفئة (الجونيورز) من جولة وتمايز.

راشد أول الأطفال

حقق الفارس راشد ضرار آل ثاني بالفرس «فيلين اس» الفوز بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية للفرسان الأطفال من جولة مع تمايز، على حواجز (110) سم، وبمشاركة 9 فرسان، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عبدالله حمد الكربي بالجواد «لوفر دو باتي».