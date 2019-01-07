البلوشي يشارك بالرالي الأصعب في العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاقة أكبر وأصعب رالي في العالم، رالي داكار العالمي، الذي ينتظره الملايين من عشاق ومتابعي رياضة سباق السيارات والدراجات النارية حول العالم، وموعده غداً، بمشاركة واسعة من نخبة أفضل وأمهر السائقين والدراجين، وستكون الانطلاقة من ليما، عاصمة بيرو، ويمثل الإمارات وللسنة الثانية على التوالي بطلنا محمد البلوشي، بطل الموتوكروس والراليات الطويلة في فئة الدراجات النارية، وكان قد شارك بطلنا في نسخة العام الماضي، وتمكن من تكملة السباق واحتلال المركز الـ32، بعد 14 يوما من المنافسة الشرسة مع 240 دراجاً، كما استطاع البلوشي السنة الماضية من تحقيق إنجاز عالمي بحصوله على لقب بطولة العالم للباها في فئة الدراجات النارية وأيضا تم اختياره كأفضل رياضي محلي في جائزة الإبداع الرياضي.