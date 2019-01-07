غنتوت يواجه ديزرت بالم في كأس جمعية البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يشهد ملعب منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو اليوم، المباراة الثالثة في بطولة كأس جمعية الإمارات الثانية للبولو وبنك أبوظبي التجاري، وتجمع فريقي ديزرت بالم صاحب الأرض مع غنتوت، وتقام البطولة ضمن الخطة السنوية لجمعية الإمارات للبولو، وتشهد مشاركة 6 فرق بتصنيف 14 هانديكاب، ويقودها العديد من نجوم اللعبة من أبناء المحليين والمحترفين الأجانب.

ويتطلع فريق ديرت بالم بقيادة الشاب طارق البواردي لبداية جيدة والفوز في مستهل مشوار رحلة الدفاع عن اللقب، ويضم الفريق إلى جانب قائده كلاً من اللاعبين كورديرو 5 جول وفالينت 5 جول وتابا 2 جول، وبالوقت نفسه ينشد فريق غنتوت صاحب الألقاب والإنجازات، الفوز في المباراة، بقيادة نجمه يوسف بن دسمال وبيجوري 4 جول وكروسبو 4 جول ودونوفان 6 جول.