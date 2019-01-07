نجوم الحواجز يستعدون لمهرجان الشراع الدولي للفروسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيشارك في معرض الشراع الدولي للفروسية، الذي يبدأ بعد غد، ويستمر حتى 12 يناير الجاري، مجموعة من أفضل الفرسان في رياضة قفز الحواجز من جميع أنحاء العالم، سيتنافس الفرسان للفوز بحصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها 270 ألف يورو والأهم من ذلك هو الحصول على نقاط التصنيف من لونجين للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفروسية لعام 2022، ويشارك في هذا المهرجان الذي يقام في نادي الفرسان للفروسية في أبوظبي، مجموعة بارزة من الفرسان، ومنهم هنريك فون إيكرمان المصنف السادس على مستوى العالم، الذي فاز بجائزة ختام مهرجان سباق الشراع لوجين جراند بريكس العام الماضي ووليام فونيل، الفائز بدربي هيكستيد 2018؛ وأعضاء الفريق السعودي الفائز بالميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

وقال عمران أحمد العويس، رئيس الحدث، رئيس مهرجان الشراع الدولي للفروسية خلال الإعلان عن الحدث: لقد أردنا أن نعرض هذا العام على مشاهدينا شيئاً مختلفاً، وأردف إن اسطبلات الشراع هي الراعي الرئيس لدربي الشراع هيكستيد ديربي في إنجلترا، وقد أردنا جلب القليل من الإثارة من هذه المنافسات إلى بلدنا الغالي الإمارات، نحن أيضاً سعداء بالفرسان الذين قدموا للمشاركة في المهرجان هذا العام.

تطوير

وبدوره، قال الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق: يهدف الاتحاد إلى تطوير رياضة الخيول والفروسية في بلادنا لنجعلها وجهة يقصدها جميع محبي هذه الرياضة، وفي نفس الوقت نحافظ ونرعى التراث والتقاليد المرتبطة بهذه الرياضة العريقة. نحن نرى أن اسطبلات الشراع متوافقة تماماً مع مبادئنا، ويسعدنا دعم مهرجان الشراع الدولي للفروسية.