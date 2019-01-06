«آر بي بيرنينج آش» لرئيس الدولة بطل «فلج فزاع»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

انتزع الجواد «آر بي بيرنينج آش»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، لقب الشوط الخامس، لسباق فلج هزاع للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 2000م (تكافؤ)، على جائزة مالية قدرها 80 ألف درهم، وذلك خلال حفل السباق الخامس للمضمار العيناوي أول من أمس، بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، والذي تألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وعلى جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 510 آلاف درهم.

تألق «آر بي بيرنينج آش»

وبعد تنافس محتدم في الشوط الخامس، استمر حتى اللحظات الأخيرة، انطلق الجواد «آر بي بيرنينج آش» الفائز بقوة أكثر، ومرق كالسهم أمام المنافسين، ليصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق، بفارق 2 طول عن «نيزورا»، لفريق بايرلي، بقيادة أنطونيو فريزو، وجاء ثالثاً «أشراف»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جيم كرولي، وحضر السباق وتوج الفائزين كل من فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، ومحمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

سباق المويجعي

وفاز المهر «جاب ملاوح»، للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة فرناندو جارا، بلقب الشوط السادس لسباق المويجعي، للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت

لمسافة 1600م (تكافؤ)، وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، وركض المهر الرمادي برشاقة ليتجاوز المتنافسين، بفارق 1.75 طول عن «إي إس كواشي» لسيف محمد فن عبدالله المحيربي، بقيادة كونور بيسلي، وحل ثالثاً «معالي»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن.

كأس الوثبة

وتوجت المهرة «إيه اف النوحة»، لخالد خليفة النابودة، بقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1400م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، ونجحت المهرة الشقراء، في تصدر السباق، بفارق 3.25 أطوال عن «كنزا الملس»، لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة جيرالد أفرانش، في حين جاء ثالثاً «مرغم دبي»، لصالح عمر علي بن حيدر، بقيادة باتريك كوسجريف.

شعبية الروضة

وخطف الجواد «إفتتاح» لناصر عسكر، بقيادة ريتشارد مولن، لقب الشوط الثاني لسباق شعبية الروضة، للخيول المهجنة الأصيلة، (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1400م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، ونجح الجواد الفائز في تخطي المنافسين بفارق رقبة عن «جينتشي»، لفريق البيت متوحد، بقيادة فابريس فيرون، في حين جاء ثالثاً «أنيشال»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة بن كورتيس.

سباق سيح بن عمار

وانتزع المهر «أوفيسر»، لإسطبلات العجبان، بقيادة جيرالد أفرانش، لقب الشوط الثالث لسباق سيح بن عمار، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1800م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، ونجح المهر الفائز في تجاوز منافسيه خلال الأمتار الأخيرة حتى وصل أولاً، بفارق 1.5 طول عن «الثورا»، للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة أشتيبان مازور، في حين جاء ثالثاً «أوكتيف»، لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي.

الشوط الرابع

وتألق الجواد «حرير الريف»، لإسطبلات العجبان بقيادة جيرالد أفرانش، في الشوط الرابع، وفاز بلقب سباق عود التوبة، للخيول العربية الأصيلة توليد دولة الإمارات، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1800م (تكافؤ)، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وبعد تنافس محتدم بين الخيول المتسابقة، نجح الجواد الفائز في الحلول أولاً، بفارق 2.25 طول عن الجواد «باريز»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، في حين جاء ثالثاً «صافن الريف»، لإسطبلات العجبان بقيادة فرناندو جارا.

لقب المسعودي

نجح الجواد «لو رانيال»، لعقبة محمد عاشور، بقيادة زافير زياني، في التتويج بلقب الشوط السابع والأخير لسباق المسعودي، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000م (شروط)، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت على جائزة مالية 80 ألف درهم، واحتل الجواد الفائز المركز الأول، بفارق طول عن «الغربي»، لسيف عشير سليمان المزروعي بقيادة فرناندو جارا، وحل ثالثاً «نرجس»، لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة بن كورتيس.