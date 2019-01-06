6 فرق تتنافس على كأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يستضيف منتجع دبي ديزرت بالم، اليوم منافسات بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وكأس بنك أبوظبي التجاري (الهاند يكاب 14 جول) وتستمر حتى 18 يناير الجاري بمشاركة 6 فرق هي: الإمارات وغنتوت للبولو وديزرت بالم وأبوظبي للبولو، وبن دري، والحبتور، جاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة صباح الخميس الماضي، بمنتجع ديزرت بالم بحضور طارق البواردي والدكتور مجدي عبد المهدي نائب أول الرئيس رئيس دائرة العلاقات الخارجية ببنك أبوظبي التجاري الراعي الرئيسي وسنتياجو تورغفير مدير البطولة وشهده رؤساء الفرق المشاركة بالبطولة وعدد من اللاعبين المحترفين ومحبي اللعبة ورجال الإعلام، وتم خلال المؤتمر، إجراء مراسم القرعة، حيث وزعت الفرق لمجموعتين ضمت الأولى فرق الحبتور وأبوظبي وغنتوت، والثانية ضمت فرق الإمارات وبن دري وديزرت بالم، وتلعب الفرق البطولة بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد أطراف المربع الذهبي، ومن ثم الدور قبل النهائي والنهائي، وسيدير المباريات حكام معتمدون من جمعية الإمارات للبولو وعددهم أربعة حكام.

يذكر أن شركة كابيتال دي استوديو، تقوم بتنظيم البطولة وتسويقها، حيث رصدت العديد من الجوائز والهدايا، وتنطلق منافسات البطولة اليوم في الساعة الثانية ظهراً، حيث يقص شريط الافتتاح فريقا أبوظبي وبن دري، وتعقبها المباراة الثانية والتي تمثل نهائياً مبكراً، تجمع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق الحبتور بقيادة أحمد الحبتور، وتستكمل الجولة الأولى غداً بقاء غنتوت مع ديزرت بالم.