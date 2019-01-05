1000 فارس وفارسة من 6 قارات يكتبون قصة النجاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مشاركة نحو 1000 فارس وفارسة في السباقات الأربعة ومن ضمنها السباق الرئيسي أمس الذي شهد تواجد نحو 338 فارساً، فضلاً عن سباق الخيول الصغيرة الذي شهد مشاركة نحو 100 فارس واعد، ليكتب جميع المشاركين قصة النجاح للمهرجان الذي يستقطب نخبة الفرسان من مختلف أرجاء المعمورة. وينتمي الفرسان المشاركون إلى 6 قارات حول العالم ، حيث يعتبر هذا التنوع الكبير دلالة واضحة على أهمية الحدث باعتباره «مونديال» مصغراً للقدرة يتحدث بجميع لغات العالم.

مشاركة مرتفعة

وكان السباق الأول المخصص للسيدات شهد مشاركة 172 فارسة، وارتفعت أعداد المشاركين في السباق الذي يليه المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك بعد أن سجل حضور 340 فارساً وفارسة، فيما شارك في السباق الثالث «كأس جميلتي» المخصص للأفراس 230 فارساً، مما يثبت حجم النجاح الكبير الذي حققه المهرجان .

ارتياح كبير

وأبدى المشاركون ارتياحهم تجاه مستوى التنظيم والأمور الفنية الأخرى التي اشتمل عليها المهرجان ضمن السباقات الأربعة.

وشهد اليوم الأخير تواجد العديد من الزوار والضيوف من مختلف الجنسيات إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث استمتع الجميع بالأجواء والفعاليات المصاحبة للكرنفال مثل الركن الشعبي الذي قدم أطباقاً متنوعة من المأكولات الشعبية.