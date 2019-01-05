سعيد الطاير: المهرجان يسير من نجاح إلى نجاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» نائب رئيس نادي دبي للفروسية رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، مؤكداً أن المهرجان يسير من نجاح إلى نجاح بفضل الدعم الكبير والمتابعة والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن تواجد سموهما المستمر في المهرجان وبين الفرسان ومتابعة كل التفاصيل الخاصة أثلجت الصدور.

وأكد الطاير أن سباقات المهرجان هذا العام شملت مشاركة قرابة 1000 مشارك، منهم 338 في السباق الرئيسي للمهرجان الذي أقيم أمس، ويعتبر رقماً قياسياً بالمقارنة مع أكبر بطولات العالم التي لا يتعدى المشاركة بها 150 فارساً وفارسة.

وعن المستوى التنظيمي للحدث، قال إن رضا كل المشاركين والإسطبلات المشاركة ومسؤولي الاتحاد الدولي وكافة اللجان الدولية المهتمة بسباقات القدرة، يظهر حجم النجاح التنظيمي للحدث، مشيراً إلى أن مؤسسة ميدان ترصد دائماً كل النقاط وتقيم الحدث من كل جوانبه لضمان النجاح والتطور.

وأشاد الطاير بجاهزية الخيول والإسطبلات المشاركة في مهرجان هذا العام، كما أشاد بتعاون كافة الفرسان وبقوة المنافسة بين كل الإسطبلات التي قدمت أفضل ما عندها من خيول للظفر بالجوائز الكبيرة والاستثنائية التي رصدت لأكبر عدد من الحاصلين على مراكز المقدمة، مضيفاً أن التغييرات الحديثة التي جرت على أرضية الفحص النهائي للخيول المشاركة، وهي الأحدث على مستوى العالم، أفادت الجميع وأضافت نجاحاً إضافياً لمنافسات المهرجان.