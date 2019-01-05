خالد بن عبدالله: المهرجان عالمي ورائع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، بالتهنئة والإشادة بنجاح المهرجان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن المهرجان العالمي حقق نجاحاً كبيراً منقطع النظير من حيث المشاركة القياسية ومن جودة الخيول ونخبة الفرسان العالميين من مختلف قارات العالم. وتقدم بالتهنئة أيضاً إلى محمد العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، مشيداً بنجاح التنظيم للمهرجان من الناحيتين الفنية والإدارية واللتين حظيتا بإعجاب المشاركين .

كما أعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن سعادته بحضور المهرجان الذي يعتبر حدثاً عالمياً بمستوى رائع من التنظيم، معرباً عن إشادته بمختلف اللجان التي أدارت وأشرفت على تنظيم الحدث.

وأشاد في حديثه لـ«البيان الرياضي» بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسباقات القدرة العالمية ومساهمة سموه في تطور مستوى الرياضة. وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن المهرجان يعتبر مفخرة للإمارات؛ نظراً لمشاركة نخبة فرسان العالم.