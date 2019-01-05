البطل: فخور باللقب الثالث للكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب البطل عبدالله غانم المري عن فخره واعتزازه بإحراز لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، للمرة الثالثة في تاريخ السباق، وقال المري لـ«البيان الرياضي»، إنه تربطه علاقة وثيقة بالكأس الغالية، حيث حقق الوصافة مرتين وأحرز مرة المركز الثالث علاوة على نيل اللقب ثلاث مرات.

شكر

وتوجه المري بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير للفرسان، مما أثمر عنه تحقيق العديد من الإنجازات لرياضة القدرة الإماراتية، مهدياً اللقب إلى فارس العرب، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى المدرب والطاقم الفني في إسطبلات إف 3، حيث إن الفوز ليس جديداً على الإسطبل الذي حقق العديد من النتائج المميزة.

إشادة

وأشاد المري بأداء الحصان البطل وقال إن الجواد كان في إسطبل الكمدة، وانتقل إلى إسطبلات إف 3 وشارك في كأس العالم للقدرة لكن لم يحالفه الحظ، إلا أنه سيثبت تألقه وجدارته باللقب في النسخة المقبلة من المونديال، معرباً عن أمله في مواصلة النجاح والتميز في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الشهر المقبل.