حمدان بن محمد: الاجتهاد وراء تألق إسطبلات «إف 3 »

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بفوز إسطبلات إف 3 بلقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال سموه إن إسطبل إف 3 وإسطبل إم.آر.إم وإسطبل إم 7، تمضي جميعها بنسق واحد مع وجود بعض الفروقات البسيطة وتسعى إلى المنافسة دائماً في جميع السباقات مهما كانت المسافة.

وعن شعور بعض المدربين بالإحباط لأن خيولهم لا تعادل خيول الصف الثاني لإسطبلات إف 3، قال سموه إن هذا اجتهاد فريق العمل، وعالج الإسطبل بعض الأخطاء السابقة المتمثلة بالتركيز على الكم الكبير من الخيول بينما اختلف الوضع حالياً بانتقاء أجود وأفضل الأسماء.

وعن ظهور الجواد «شهاب» لإسطبلات إم 7 بمستوى مميز، قال سموه إن هذا هو نهج الإسطبلات الكبيرة التي تتطلع دائماً إلى اكتشاف خيول جديدة، مشيداً سموه بالمدرب غانم المري الذي يملك خبرة كبيرة، وبطاقم التدريب في إسطبلات إف 3.وأعلن سموه جاهزية الإسطبل للمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وأن يكون أداء الإسطبل أفضل، وذلك بعد الاطلاع على الخيول التي شاركت في هذا السباق الأخير ومعرفة حالتها.

وعن ابتعاد إسطبل الوثبة عن اللقب بسبب السرعة العالية في البداية رغم أن الترشيحات المبكرة كانت تصب لصالحهم، قال سموه إن البطل بحاجة إلى المغامرة في بعض الأحيان، وإسطبلات الوثبة أبطال ولديهم الخبرة في التعامل مع السباقات الكبيرة، حيث شكل إسطبل الوثبة تهديداً على الآخرين استمر حتى المرحلة قبل الأخيرة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بخطة إسطبلات إم 7 في السباق، وقال إن خيول إسطبلات إم 7 واجهت بعض العقبات خلال مراحل السباق، مشيراً سموه إلى أن الجواد «ضاحي» لإسطبلات إم 7 لم يكن في يومه، وتعرض إلى شد في العضلة الخلفية، إلا أنه سيعود في الفترة المقبلة لانتزاع المركز الأول.