خليفة المري: نهدي اللقب إلى فــارس العــرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب خليفة غانم المري عن سعادته الكبيرة بحصد إسطبلات إف 3 اللقب والوصافة لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مهدياً الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى جميع محبي وجمهور إسطبلات إف 3.

وأشاد المري في حديثه لـ«البيان الرياضي» بالخيول الأبطال التي كانت في الموعد وحالفها التوفيق، والتي اختارها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن مواصلة النجاحات تتطلب البحث عن أبطال باستمرار، إضافة إلى الابتعاد عن الاعتماد على الخيول القديمة، وهذا ما تعلموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال المري إن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، يحرص على انتقاء الخيول المميزة وذات الجودة العالية التي تستحق الاهتمام لأنها تسهم في تحقيق النتائج الإيجابية، مضيفاً أن الخيل البطل والوصيف المملوكين لإسطبلات إف 3، كان السباق ملائماً لهما، وثمة خيول أخرى ستشارك في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

وعن الخطة المتبعة عبر الانقضاض نحو الصدارة في المراحل المتقدمة، قال إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تمثلت في المحافظة على رتم واحد وعدم تجاوز السرعة المحددة، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تعتبر هي الأصعب؛ بسبب زيادة معدلات السرعة بين الخيول المشاركة، حيث تعد هذه المرحلة نقطة التحول الكبيرة لجميع الخيول المشاركة في المقدمة.