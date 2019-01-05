باكستاني يكسب جائزة الترشيحات

ابتسم الحظ للباكستاني صدام حسين بالفوز بجائزة الترشيحات بعد أن تمكّن من ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط، وحصل على مبلغ 16465 درهماً.

ونجح 19 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم. ولم ينجح أحد من ترشيح 6 خيول فائزة. وكذلك لم ينجح أحد في الفوز بجائزة الترشيحات للفئة المزدوجة المبكرة ولا الفئة المزدوجة الأخيرة. ونجح باكستانيان في الفوز بجائزة الفئة المزدوجة الوسطى، وهما مراد علي إبراهيم، وسراج حسين محمد، ونال كل واحد منهما مبلغ 15 ألف درهم.

وحصل على جائزة الترضية لأعلى نقاط للأشواط الثلاثية، السوداني خالد مصطفى خالد «42 نقطة» ونال مبلغ 2000 درهم. ولم ينجح أحد في الفوز بجائزة مسابقة سوبر هاي فايف ولا مسابقة سوبر فيكتا.