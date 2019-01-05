ساتيش سيمار: «رافنز كورنر» واصل مشوار الفوز في بطولة «دبوي ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدرب ساتيش سيمار في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأن فوز «رافنز كورنر» يعتبر مواصلة للمشوار في بطولة «دبوي ستيكس»، إذ سبق للإسطبل الفوز بلقبها 5 مرات من قبل، منها 4 مرات للبطل الشهير «رونالدو ذا ويزارد»، وها هو «رافنز كورنر» يكمل المسيرة.

وأضاف قائلا: إن البطل «رافنز كورنر» ركض بمستوى طيب وتمكن من حسم الصراع لصالحه بعد أن تصدر السباق منذ انطلاقته، وحافظ على الصدارة حتى لحظة الوصول إلى خط النهاية. وعن مشاركة البطل المقبلة، قال سيمار بأنها ستكون في سباق «الشندغة للسرعة» للفئة الثالثة يوم 31 يناير الحالي.