«جودلفين» تحرز ثنائية و«دريم كاسل» بطل «سنجسبيل ستيكس»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

شهد السباق الأول لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «لونجين» الكثير من الإثارة والقوة، إذ حقق فريق «جودلفين» ثنائية خلال الأمسية عبر «ابن بطوطة» بطل الشوط الأول، و«دريم كاسل» بطل الشوط الخامس «بطولة سنجسبيل ستيكس» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

كما حقق «فاتنا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي.

فيما اقتنصت «الحياة» لإسماعيل محمد لقب الشوط الثاني «تحضيري الألف غينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي.

وظفر «رافنز كورنر» لـ«تتش جولد للسباقات» و«شين إيونج» لقب الشوط الرابع «بطولة دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي.

«ابن بطوطة» نجم الافتتاح

حقق «ابن بطوطة» لجودلفين لقب الشوط الأول لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «مجموعة لونجين ريكورد الرجالية»، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلا زمنا قدره 2.32.41 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول، عن الوصيف «إسبوليني» لجودلفين .

وجاء «شاربلو» لمالكه بدر عبد الله إسماعيل المطوع في المركز الثالث .

شارك في الشوط 9 خيول عقب انسحاب «سيكريت أدفايسور» لجودلفين، و«سيفاكس» لسلطان علي.

وكانت الترشيحات قد انصبت نحو البطل «ابن بطوطة»، إذ رشحه2297 شخصا .

وعقب ختام الشوط، قام باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين» بتتويج الفائزين، حيث تسلم الجائزة المدرب سعيد بن سرور .

«الحياة» بطلة تحضيري 1000 غينيز

اقتنصت «الحياة» لإسماعيل محمد لقب الشوط الثاني «تحضيري بطولة الألف غينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «مجموعة لونجين لا غراند كلاسيك» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلا زمنا قدره 1.27.22 دقيقة، وبفارق طولين عن «ناشرة» لجودلفين التي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف شارلي آبلبي.

وحلت «مذهلة» لأحمد بن طوق المري في المركز الثالث.

شارك في الشوط 14 خيلا، وكانت الترشيحات قد انصبت نحو «دبي بيوتي» لجودلفين، إذ رشحها 2502 شخصا، فيما رشح البطلة «الحياة» 582 شخصا .

وقام باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين» بتتويج الأبطال، حيث تسلم إسماعيل محمد جائزة الشوط.

«فاتنا» بطل الثالث

ظفر «فاتنا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، برعاية «مجموعة لونجين ريكورد النسائية» والبالغ قيمة جوائزه 145 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ديفيد هايس، مسجلا زمنا قدره 57.47 ثانية، وبفارق طولين ونصف الطول، عن الوصيف «هيت ذا بيد» لنقابة ستريت تو فيكتوري بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب دارين بنيان.

وجاء في المركز الثالث «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

شارك في الشوط 12 خيلا، وكانت الترشيحات قد انصبت نحو الوصيف «هيت ذا بيد»، إذ رشحه 1524 شخصا، فيما رشح البطل «فاتنا» 1040 شخصا.

وعقب ختام الشوط، تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الفوز من باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين».

«رافنز كورنر» بطل دبوي

حقق «رافنز كورنر» لـ«تتش جولد للسباقات وشين إيونج»، لقب الشوط الرابع «بطولة دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «مجموعة لونجين ماستر النسائية» والبالغ قيمة جوائزها 200 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.11.68 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، عن «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة سام هتشكوت، وإشراف دوغ واتسون.

وحل في المركز الثالث «ماي كاتش» لفالنتاين بختياروف، ويفجيني كابوشيف.

شارك في الشوط 7 خيول، وانصبت الترشيحات نحو الوصيف «دارفتد» إذ رشحه 1783 شخصا، فيما رشح البطل «رافنز كورنر» 630 شخصا.

وعقب ختام الشوط، قام باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين» بتتويج الفائزين.

«دريم كاسل» بطل «سنجسبيل»

اقتنص «دريم كاسل» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة سنجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «مجموعة لونجين V.H.P» والبالغ قيمة جوائزها 200 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلا زمنا قدره 1.49.40 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «ريسنج هيستوري» لجودلفين بقيادة الفارس كيفين ستوت، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «سلسبيل» لجودلفين .

شارك في الشوط 16 خيلا، وانصبت ترشيحات الجمهور نحو «كي فيكتوري» لجودلفين، إذ رشحه 1355 شخصا.

وعقب ختام الشوط، قام باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين» بتتويج الأبطال، حيث تسلم جائزة الفوز المدرب سعيد بن سرور برفقة أبنائه حامد ومحمد ونايف وسعود، كما تسلم الفارس سوميلون جائزة الفارس.

«أنذر بات» مسك الختام

ظفر «أنذر بات» ل «إكسل للسباقات» لقب الشوط السادس والأخير لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «مجموعة لونجين ماستر مون فايز» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب جورج سكوت، مسجلا زمنا قدره 1.23.48 دقيقة، وبفارق طول عن «توب إسكور» لجودلفين والذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل في المركز الثالث «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

شارك في الشوط 14 خيلا، وانصبت الترشيحات نحو الوصيف «توب إسكور» لجودلفين، إذ رشحه 2662 شخصا.

وعقب ختام الشوط، قام باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين» بتتويج الفائزين.