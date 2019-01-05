سعيد بن سرور: كأس دبي الذهبي هدف «ابن بطوطة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب سعيد بن سرور عن سعادته بتحقيقه الفوز الأول لفريق «جودلفين» في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي عن طريق «ابن بطوطة» الذي انتزع بجدارة لقب الشوط الأول لمسافة 2410 أمتار، مؤكداً أن نسله طيب وينحدر من نسل الفحل «دبوي».

وعبّر عن ارتياحه لأدائه القوي في المشاركة الأولى بمضمار «ميدان»، حيث كانت آخر مشاركة له بمضمار «يورك» في بريطانيا وحل وصيفاً في أغسطس الماضي، فيما حقق المركز الأول بمضمار «آسكوت» في 15 يوليو الماضي.

وقال سعيد بن سرور في تصريح للإعلام: «أعتقد بأن مسافة ميل و6 فيرلونغ أو أكثر ربما تكون ملائمة له مستقبلاً. من المحتمل أن ندفع به في سباق تكافؤ آخر على مسافة 12 فيرلونغ ثم نبحث له عقب ذلك عن سباق فئوي».

وأضاف سعيد بن سرور أن الهدف النهائي لـ«ابن بطوطة» هو سباق كأس دبي الذهبي في أمسية كأس دبي العالمي 30 مارس المقبل، معرباً عن ثقته بتقديمه أفضل مستوى في السباق.

وبالنسبة للبطل «دريم كاسل» الحائز على لقب الشوط الخامس الرئيسي، أعلن المدرب سعيد بن سرور عن المشاركة المقبلة للبطل والتي ستكون في سباق «الراشدية» يوم 24 يناير لمسافة 1800 متر للفئة الثانية، على أن يكون هدفه النهائي سباق «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي. وتابع قائلاً: «المسافة تعتبر مناسبة له بعدما كان يشارك في مسافة الميل، وقد أوضح الفارس سومليون أن منافسة 1800 متر الأفضل للجواد، وقد ظهر مستواه الحقيقي، إذ قدم أداءً راقياً».