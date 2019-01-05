القوة والإثارة تتجددان في مضمار «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون الجماهير على موعد مع الإثارة على مضمار «ميدان»، الذي سيستضيف السباق الثاني خلال أسبوع، والسادس للموسم الذي سيكون مخصصاً للخيول المحلية خارج كرنفال كأس دبي العالمي. وستكون أمسية اليوم برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»، وتضم 7 أشواط قوية.

الشوط الخامس

وتتجه الأنظار نحو الشوط الخامس «الحي الأول - مسابقة المسارات الرائعة» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 17 خيلاً، يتقدمها: «أزمام»، «فوارق»، «مقرر»، «مجيب»، و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«تو ديبا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«أجود» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط الأول

وسيشهد الشوط الأول «الحي الأول - الفوز البانورامي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، مشاركة 12 خيلاً، «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«على مهلك» و «شانتي ستار» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «الحي الأول - جائزة العلامة المميزة» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، 16 خيلاً، أبرزها: «انري» و«باي باودر كورت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، و«شيبا» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «الحي الأول - مسابقة الجري العالمية» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، 16 خيلاً، أبرزها: «توبريف» و«يجول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي، و«كوزمو ستار» و«إمبريزون» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «الحي الأول - مسابقة الجري الرائعة» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، 10 خيول، أبرزها: «فاروق»، «كواسر»، «رافد»، و«الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«وندر اوف» و«سالفادوري» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «الحي الأول - كأس المسارات الأنيق» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها: «كانتينيري» لجودلفين، و«محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، و«مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «الحي الأول - كأس البحيرة الكريستالية» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، 16 خيلاً، أبرزها: «ريو تيغري» و«دبلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«مزدوج» و«مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«فارير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، و«اوتر مير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«موهوب» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم.