«هاتريك» إماراتي في دولية أبوظبي للحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

مع انطلاقة بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات وفئة الناشئين و(الجونيورز) والفرسان الأطفال، أول من أمس، على ميادين نادي أبوظبي للفروسية، شهدت البطولة تسجيل ثلاثة انتصارات إماراتية «هاتريك»، وسط مشاركة 276 فارساً وفارسة من 30 دولة، اجتذبتهم بطولة أبوظبي الدولية، التي يرعاها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وتبلغ جوائزها المالية مليوناً وربع المليون درهم، رصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في 16 شوطاً، منها 8 أشواط من فئة الأربع نجوم، وستختتم فعاليات البطولة مساء اليوم بمنافسة الجولة التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز في شهر أبريل المقبل بالسويد، وهي الجولة التأهيلية الثانية بعد جولة دولية العين، وتتبقى التأهيلية الثالثة في بطولة دبي الدولية والتأهيلية الرابعة والأخيرة في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية، ومن ثم يعلن عن أسماء الفرسان الثلاثة الذين سيمثلون فرسان القفز، بدول المجموعة السابعة في مونديال السويد.

ثلاثية إماراتية

واستطاع الفارس سالم أحمد السويدي تسجيل ثنائية رائعة بعد إحرازه صدارة أولى منافسات البطولة من فئة الأربع نجوم بالجواد «سناب جاك»، وهي عبارة عن شوط للسرعة على حواجز (130) سم، بمشاركة 52 فارسا، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عمر غازي خوري بالفرس «الأنيس دبليو» في حين ذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس السعودي بدر محمد الفرد والفرس «ليوني ام»، كما تصدر سالم السويدي بالجواد «دايموند ويي»، أولى منافسات المرحلتين الخاصة من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 سنوات) لارتفاع 120 سم، و(7 سنوات) لارتفاع 130 سم، وبلغ عدد المشاركين 35 فارساً وفارسة، نجح منهم 9 فرسان في إكمال الجولتين دون خطأ، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عبد الله حميد المهيري مع الفرس «حسينة بيلا أم اف اس»، واحتل المركز الثالث الفارس السوري هشام غريب بالجواد «شاكو برنس»، وأما الفوز الثالث الإماراتي للفارس سالم السويدي فحققه بالفرس «اسبريسو» في منافسة السرعة من فئة الأربع نجوم، على حواجز 140 سم، بمشاركة 38 فارساً وفارسة، 13 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، ونالت الفارسة نادية تريم بالجواد «اسكاريا 3» جائزة المركز الثاني، وحل ثالثاً الفارس السعودي عبد الرحمن الهمزاني بالجواد «بيرغيتا».

حمشو يتصدر المرحلتين

وانتزع الفارس السوري أحمد حمشو بالجواد «كوينتوس 81» صدارة أهم الأشواط في ختام منافسات اليوم الأول للبطولة، بمواصفات المرحلتين على حواجز (145) سم، بمشاركة 26 فارساً، وأحرز كأس المركز الثاني مواطنه شادي غريب بالجواد «تايوان دي لاندي»، ونالت كأس وجائزة المركز الثالث الفارسة النرويجية أنيتا ساندي بالجواد «فور كاش 2»، وفي المنافسة الدولية للفرسان الناشئين بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (130) سم، شارك 15 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس المصري محمد أشرف بالجواد «كواترو 3»، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الأميركي أيمن العنيس بالفرس «براندي»، وجاء ثالثاً الفارس موفي عويضة الكربي على صهوة الجواد «بوغبا».

تتويج الفائزين

توج الفائزين في منافسات اليوم الأول للبطولة، عدنان سلطان النعيمي مدير البطولة، والذي قدم جزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توجيهات سموه بتحديث المنصة الرئيسة، وتغيير أرضية ميادين قفز الحواجز من العشب إلى الرمل بنادي أبوظبي للفروسية، تحقيقاً لرغبة الفرسان، وأوضح مدير البطولة أن الأرضية العشبية السابقة كانت تحتاج إلى فترة زمنية أطول لصيانتها، مضيفاً أن الأرضيات الرملية هي الأحدث عالمياً والأفضل للفرسان والخيول، وقال النعيمي إن أعمال التطوير والتحديث استغرقت أربعة أشهر، وسوف تستكمل بصورتها النهائية آخر يناير الجاري.