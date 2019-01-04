نائب رئيس الدولة يتوج الفارس عبدالله المري بطلا لكأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: وام

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عصر اليوم الفارس عبدالله غانم المري بطلا للسباق الرئيسي لكأس محمد بن راشد للقدرة والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وبمشاركة 346 فارساً وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تفقد مضمار السباق وشاهد جانبا من مراحل البطولة واطمأن على مستوى أداء الفرسان المشاركين في هذا السباق الذي يعتبر من أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي ويترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها لينالوا شرف المشاركة وتحقيق نتائج ترفع تصنيفاتهم وتمنحهم المزيد من الشهرة والزخم العالمي.

وقد ضم المهرجان 4 سباقات دولية هي سباق السيدات، وسباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسباق " جميلتي " للأفراس، والسباق الرئيسي الـ 160 كيلومترا .

وتوج الفارس عبدالله غانم المري بلقب سباق الـ 160 كيلومترا والمصنف بثلاث درجات ممتطيا صهوة الجواد " لوكيليا ستاروود كوميت " لاسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا وقدره 06:24:10 ساعة، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس سالم سعيد العويسي ممتطيا صهوة الجواد "كاستلبار كادبرا " لاسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا وقدره 06:24:10 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس سالم حمد الكتبي ممتطيا صهوة الجواد " شهاب " لاسطبلات إم سفن ومسجلا زمنا وقدره 06:25:10 ساعة.

ويحظى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بمكانة مميزة واهتمام عالمي كبير سواء على مستوى المشاركة أو حتى على مستوى الحضور الجماهيري كما أنه وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للفروسية وسباقات القدرة، تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير من الإنجازات، وأصبحت أحد أهم الدول المهتمة والداعمة لرياضة سباقات القدرة علي المستويين الإقليمي والعالمي.