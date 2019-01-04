7 أشواط ساخنة في الحفل الخامس لمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ينطلق اليوم بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، السباق الخامس للمضمار العيناوي، والأول في العام الجديد، حيث يتوقع أن تحضر الإثارة في جميع الأشواط السبعة التي خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الثاني، الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، ويستهل حفل الأمسية بأول أشواط المبتدئة للخيول عمر أربع سنوات، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1400م، وتتواصل الإثارة بالشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً، ومسافته 1400م (تكافؤ)، ويقام سباق المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1800م، بمشاركة 15 خيلاً، ولن يكون الشوط الرابع، الذي تتسابق فيه عدد من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات، بأقل إثارة من الأشواط السابقة، بمشاركة 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 1800 م (تكافؤ)، وتتواصل الإثارة والتشويق في الشوط الخامس، بمشاركة 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 2000 م (تكافؤ)، حيث تسعى عدد من الخيول صاحبة المستوى المتميز، للتتويج باللقب، ولذلك يتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً منذ بدايته، في ظل وجود خيول طامحة جميعها للفوز، وفي الشوط السادس، تتسابق 15 خيلاً لمسافة 1600م، تسعى جميعها لتحقيق الفوز، الأمر الذي يجعل التشويق حاضراً، وفي ختام الأمسية، تتسابق مجموعة من الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 م (شروط)، بالشوط السابع الأخير، ويبرز من الخيول المرشحة للمنافسة على اللقب في هذا الشوط، كل من (جاب موكل) بقيادة فرينش، الذي يأمل في تحقيق الفوز، بعد أن خرج من فئة المبتدئة في هذا السباق.