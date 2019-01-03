«لونجين»: سعداء بأن نكون جزءاً من الشراكة

أعرب باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» في الشرق الأوسط، عن سعادتهم البالغة بأن يكونوا جزءاً من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وأضاف قائلاً: «بصفتها الشريك الرسمي وحافظة الوقت الرسمية وأيضاً المؤقِّت الرسمي في «ميدان»، تفتخر لونجين بأن تشارك هذه السنة أيضاً في فعاليات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وهي المسابقة الأبرز في موسم سباقات القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعود شغف لونجين برياضات الفروسية إلى ما يقارب 150 عاماً، حيث تجد دار لونجين في رياضات الفروسية، بما فيها سباقات القدرة، تجسيداً رائعاً لقيم لونجين الجوهرية التي تتميز بالحفاظ على التقاليد، وتسلط الضوء على روعة الأناقة وقوة الأداء».