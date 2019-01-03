إعلان تفاصيل كأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - خالد المهيري

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤتمراً صحافياً عالمياً، ظهر أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، للكشف عن تفاصيل وآخر الاستعدادات لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي سيقام غداً لمسافة 160 كم، برعاية «لونجين».

شهد المؤتمر الصحافي، محمد أحمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المديرالعام لنادي دبي للفروسية، وممثلو الشركات الراعية للمهرجان، والوفود المشاركة والإداريون والمشرفون والإعلاميون.

وفي بداية المؤتمر، رحب محمد أحمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، بالحضور والمشاركين في المهرجان.

وأكد محمد الشحي، أنهم يستمدون قوتهم وإلهامهم عبر مسيرة دعم رياضة الفروسية، والإسهام في تطويرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الرؤية الثاقبة لفارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف محمد الشحي، أن شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالفروسية والخيول، ودعم سموه الدائم لها، رسخت رياضة القدرة مكانتها عالمياً وإقليمياً بشكل دائم ومستمر.

وقال محمد الشحي، إن مؤسسة «ميدان»، دأبت سنوياً على إقامة مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في أكبر المضامير الأوروبية في فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجة الحرارة في منطقتنا، ما يتيح الفرصة للفرسان للمشاركة في سباقات القدرة العالمية، كما نرى الفائزين يشاركون في سباقاتنا المحلية عند بداية الموسم، وخوض غمار كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم.

وأضاف محمد الشحي أن المهرجان انطلق يوم 27 ديسمبر الماضي، بإقامة سباق السيدات لمسافة 119 كم، وفي يوم 28 ديسمبر، أقيم سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، وكلاهما برعاية عزيزي للتطوير العقاري، ويوم السبت 29 ديسمبر، أقيم كأس «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كم، برعاية الطاير للسيارات، ما أعطى زخماً كبيراً للمهرجان، وباتت منصة جامعة تحتفي بالفرسان الإماراتيين والخيول المحلية، بالإضافة إلى استقطاب الفرسان العالميين إلى دبي.

وتقدم محمد الشحي بالشكر الجزيل لشركاء المهرجان، وهم «لونجين»، و«الطاير للسيارات» و«عزيزي للتطوير العقاري».

رقم قياسي

ومن جانبه، تقدم محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر الجزيل للشركاء الذين ساهموا في إنجاح سباقات المهرجان الكبير، والذي ينتظره الملايين من عشاق الفروسية وسباقات القدرة محلياً وعالمياً.

وتحدث محمد العضب قائلاً: «بدأ هذا المهرجان بسباقه الرئيس الأوحد، ذي المكانة المرموقة، وهو سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ثم توسع المهرجان ليضم أربع منافسات جعلت من المهرجان بؤرة الاهتمام في موسم سباقات القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينتظره المتنافسون والجمهور بشغف بالغ».

وأضاف العضب: «إن مهرجان السباقات الذي امتد لأربعة أيام، ما هو إلا مجهود متواضع، يعبّر عن الاحتفاء بالرؤية الثاقبة، وتكريماً للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتزامه العميق بتطوير رياضة سباقات القدرة. إن صاحب السمو بطل في هذه الرياضة، ويقود حالياً جهود الارتقاء بها محلياً ودولياً، وهو بذلك يضرب مثلاً يُحتذى به في منهجية أن تكون منافساً وراعياً، ويحرص على البناء والتنمية في ذات الوقت».

وقال محمد العضب، إن المهرجان انطلق الأسبوع الماضي بثلاثة سباقات، هي سباق السيدات، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسباق «جميلتي» للأفراس، حيث شارك أكثر من 750 فارساً وفارسة في سباقات المهرجان.

وأضاف محمد العضب، أنه تم تسجيل أكثر من 400 خيل حتى الآن، في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، متوقعاً أن يتم تسجيل رقم قياسي لعدد المشاركين، إذ بلغ عدد الدول المشاركة في السباق، 35 دولة حول العالم.

وقال محمد العضب، إن اللجنة المنظمة قامت بكافة الترتيبات النهائية والتجهيزات للسباق الكبير، وكذلك تم إعداد فرق العمل المشاركة في السباق، كما سيقوم عدد من الحكام والرسميين والبيطريين من 18 دولة، بإدارة الحدث الكبير، تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية، وهو الأعلى تصنيفاً في السباقات. وتمنى محمد العضب، من المشاركين في السباق، التعاون التام مع اللجنة المنظمة، لإظهار الحدث بأحلى حلته، لأنها احتفالية عالمية، ونحن نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة تنظيماً ومشاركة في السباق، والعالم ينظر لهذا السباق، والذي يعتبر مؤشراً لرياضة القدرة العالمية واتجاهاتها ومستقبلها.

وقال محمد العضب، إن اليوم سيشهد فحص الخيول المشاركة، والتي ستكون على مجموعتين، الأولى للخيول الأجنبية، والثانية للخيول المحلية، فيما سينطلق السباق يوم الجمعة في الساعة السابعة صباحاً، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمشاركين في الكأس الغالية.

واختتم قائلاً: «إننا نتطلع لعرض مواهبنا الوطنية ومهارات أبطالنا الرياضيين بمستويات أدائهم العالمية، ونؤكد على تنمية هذه الرياضة إقليمياً، وتشجيع المشاركة فيها، وتحسين مستويات أدائها على الصعيد العالمي. إن الاهتمام برفاهية الخيول المشاركة، يشكل العصب المحوري لكل مجهوداتنا في مثل هذه الفعاليات، حيث تتوفر لدينا أرقى المرافق البيطرية، وفق أفضل الممارسات العالمية».

سباق البوني

سيقام اليوم سباق «البوني» للأطفال وفرسان المستقبل بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والتي تختتم سباقاتها غداً.