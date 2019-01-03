«عزيزي» للتطوير العقاري: نساهم بتعزيز صورة دبي وجهةً للرياضات العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر سانديب جاشوال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بوصفها راعياً رئيسياً شريكاً لـمجموعة «ميدان».

وأضاف قائلاً: «كان شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مصدر إلهام كبير لنا في الترويج لسباق القدرة الذي يزرع في نفوس المشاركين قيم الشجاعة والإصرار والمثابرة. وبصفتنا شركة رائدة في دولة الإمارات، نلتزم بدعم الفعاليات التي تحتفي برؤية القيادة الحكيمة للدولة، ولعب دور مهم في تعزيز صورة دبي كوجهة تنافسية للرياضات على المستوى الدولي».